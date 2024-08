Vahap Seçer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 102’nci yıldönümü. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Tarihe 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak geçen bu gün, ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlanmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bir kutlama mesajı paylaşarak, 30 Ağustos 1922 tarihinden bu yana kurulan her müessese, açılan her fabrika, seferberlik ruhuyla yapılan her atılım, üniversiteler, hastaneler, laboratuvarlar, konservatuarlar, olimpiyatlarda okunan İstiklal Marşı’nın, uluslararası alanda alınan her türlü ödül; bilime, sanata, spora, kültüre, üretime, iktisat sahasına dair yapılan ne varsa, 30 Ağustos Zaferi’nin bir parçası olduğunu söyledi.

Seçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En zorlu koşullarda; ümitsizliğin, acıların, yoklukların ve kayıpların hakim olduğu yıllarda, elinde avucunda ne varsa gasp edilmiş bir toplumun, esaret altına girmekten başka bir çaresinin olmadığı düşünülür. Bu şartlar altında bile esareti kabul etmeyen halkımıza öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk; etrafında milli mücadelenin gereğine inanmış yüzlerce asker ve siyaset adamı ile beraber, bu topraklar için canını vermeyi göze almış sayısız insanla birlikte, bizlere eşi bulunmaz ve değerine paha biçilmez bir zafer hediye ettiler.

Bu zaferi daha da anlamlı kılan bir anlayışla; yurdun her köşesinin işgaline sebep olan şartlar ortadan kalkmadan, kazanılan zaferlerin hiçbir öneminin kalmayacağı bilincini ortaya koyarak, 30 Ağustos Zaferi’nin ardından, büyük zaferi “Cumhuriyet ve Demokrasi” kavramlarıyla taçlandırdılar.

30 Ağustos 1922 tarihinden bu yana kurulan her müessese, açılan her fabrika, seferberlik ruhuyla yapılan her atılım, üniversiteler, hastaneler, laboratuvarlar, konservatuvarlar, olimpiyatlarda okunan milli marşlarımız, uluslararası alanda alınan her türlü ödül; bilime, sanata, spora, kültüre, üretime, iktisat sahasına dair yapılan ne varsa, 30 Ağustos Zaferimizin bir parçasıdır.

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin türlü kahramanlıklarına sahne olan ve Kuvayımilliye ruhunun en önemli noktalarından birisi olan Mersin’de; göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana yaptığımız her çalışmanın, ortaya koyduğumuz her projenin ve tüm yatırımların da, bu zaferin bir parçası olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

Kırsalda kaderine terk edilen ve her biri bir cevher olan kız çocuklarımızın eğitimini de üstlenerek, başarılı birer sporcu olmalarını sağlamak için oluşturduğumuz projenin parçası olan Kır Çiçeklerimiz, bu ülkenin sanatına ve sporuna dair sunduğumuz tüm katkılar, açtığımız yollar, tarımsal desteklerimiz, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik her çabamız, kültür ve turizm politikalarımız, sosyal politikalarımız, yoksullukla mücadele etme anlayışımız, üniversiteli gençlerimize yönelik çalışmalarımız, kentimizin en güzel noktalarını ranta değil halka açma düsturuyla gerçekleştirdiğimiz projeler, sağlık sahasında yaptığımız tüm çalışmalar, hayata geçirdiğimiz ve gerçekleştirmek için büyük çabalar sarf ettiğimiz her vizyon projemiz, bu bilincin bir ürünü olarak devam etmektedir.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bugüne dek vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz olmak üzere, bizlere bu zaferi ve bu zaferden doğan bağımsızlığımızı armağan eden tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sürdürmesinin sigortası hüviyetinde olan tüm Mersin halkının, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”