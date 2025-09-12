Vahap Seçer’den Akdeniz için çağrı: Bırakın belediye başkanı görevinin başına gelsin!

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yönetiminde yapıldı.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan DEM Partili meclis üyesi Yakup Danış, Akdeniz’in birçok mahallesinde yaşanan çöp sıkıntısına dikkat çekti.

Yakup Danış, “10 Ocak 2025’te Akdeniz Belediyesine kayyum atandı. Kayyım idaresi bırakın bir planlama yapmayı çöpü bile toplayamıyor. Aslında bilerek almıyor. Akdeniz halkı cezalandırılıyor. Akdeniz halkı da bu Mersin’in halkı. Çöp insan sağlığıyla doğrudan ilgilidir. Kayyum bu çöpleri almıyorsa Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu çöpleri almasını istiyoruz. Sadece çöp konusu değil. Kürtlerin yoğun yaşadığı mahallelere kayyım tarafından hizmet verilmiyor” görüşünü dile getirdi.

"HALKI SEVMEYEN AKDENİZ’DE BAŞKANLIK YAPAMAZ"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Akdeniz Belediyesinde bir kayyım var. Kişiler üzerinden gidecek değiliz. Biz sayın kaymakamı niye eleştireceğiz? Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yapmamız gerekeni yapacağız. Umarım Hoşyar Sarıyıldız aklanır ve görevinin başına döner. Halkın iradesi tekrar tecelli eder. Çok sayıda belediye başkanımız tutuklu. Gidiyoruz cezaevine, çıkışta hep aynı mesaj. Hukuku işletirken azami hukuk normları içinde yapın. Tutuksuz yargılama esastır. Bırakın bu başkanları görevlerini yapsınlar. 31’inde mahkeme var. 350 bin nüfuslu bir ilçe. Sosyoekonomik olarak, sosyokültürel olarak sıkıntılı bir bölge. Herkes orada başkanlık yapamaz. Halkı sevmeyen orada belediye başkanlığı yapamaz. Sayın kaymakam orada ne yapabilir? Belli şartlarda bir şey verilmiş. Ben umut ediyorum ekim ayından sonra orayı yeniden siyasi bir irade yönetmeye başlar. Eksik kalan noktalar da tamamlanır. Akdeniz için biz elimizden geleni yapıyoruz ama anlaşılıyor ki bu konuda, çöp konusunda özel bir çalışma yapmamız lazım. Bizde çöp toplama aracı yok. İlçe belediyelerinden çöp toplama aracı isteyelim, biz de kamyon verelim, o çöpleri oralardan alalım.”