Vahap Seçer’den "konser" soruşturmasına tepki: “Bunlar bir anlamda itibar suikastıdır”

TBB tarafından düzenlenen Araç Teslim Töreni, TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in katılımıyla Ankara’da gerçekleşti. "Tüm belediyelere adil ve eşit hizmet" kapsamında gerçekleştirilen hibede, aralarında AKP, CHP, MHP, Büyük Birlik Partisi (BBP), Demokrat Parti (DP), DEM Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) mensup belediyelere toplamda 115 yeni hizmet aracının anahtarları, Seçer tarafından takdim edildi.

Seçer, şunları söyledi:

"Bugün yine beraberiz ve yurdumuzun dört bir yanından gelen başkanlarımıza Türkiye Belediyeler Birliği olarak vereceğimiz araçların dağıtım töreninde bir aradayız. Geçtiğimiz ay da bir dağıtım töreni gerçekleştirdik. Yine bugün burada 114 belediyemize 115 araç iş makinesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar 287 belediyeye 349 araç dağıtımı gerçekleştirdik. Bu yıl sonuna kadar da dağıtmayı planladığımız bugünün dışında yaklaşık olarak 70 araç daha dağıtacağız ve 2025 yılını kapatacağız. Bu yıl sonuna kadar toplamda dağıtmayı planladığımız araçlarla birlikte 401 belediyemize 535 araç dağıtmış olacağız. Az önce de encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Orada 2026 yılına ait tahmini bütçe değerlendirmemizi de yaptık. Ekim ayının 20’sinde Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi'mizi toplayacağız. Sizlerin de desteğiyle orada 2026 mali yılı bütçemizi ve yine 2026 yılı performans değerlendirmemizi yapacağız. Oylarınıza sunacağız.

"2026 YILI İÇİNDE BU YILA GÖRE YÜZDE 200'LÜK BİR ARTIŞ KOYDUK"

Orada da yine gelecek yıl için hem araç iş makinesi desteği, hem de 2026 yılından başlamak üzere bazı yeni destek uygulamaları hayata geçireceğiz. Belediyelerimizin yapacağı bazı çalışmalarda örneğin su sorunu çeken bölgelerimizde yapacakları sondaj çalışmalarına bizden nakdi destek alabilecekler. Yine yapacakları kadın sığınma evi çalışmalarına bizden nakdi destek alabilecekler. Bunun gibi bazı projelere nakdi destek aktarımını planladık. 2026 yılı içinde bu yıla göre yüzde 200’lük bir artış koyduk oraya. Umut ediyorum gelecek yıl da kesintisiz olarak bu desteklerimizi sizlere paylaşırız."

"DEVLER HER BİREYE, HER SİYASİ GÖRÜŞE, HER ETKİN YAPIYA, HER YAŞAM BİÇİMİNE, HER İNANCA EŞİT MESAFEDE OLMALI"

Hafta sonu, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşaknı adayı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar başta olmak üzere tutuklu CHP'li 10 belediye başkanının ziyaret ettiğini hatırlatan Seçer, şuyle devam etti:

"Sizlere selamlarını getirdim, selamları üzerimde kalmasın. Tabii her şeyden önce bir insan olarak, bir belediye başkanı olarak sonra da Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak o duyguyla belediye başkanlarımla bazı değerlendirmeler yaptık. Bir insanın özgürlüğünü yitirmesinden daha değerli bir şey olamaz. Hepimiz kanun karşısında işitiz. Hiçbirimizin suç işleme özgürlüğü yok. Bunu her ortamda vurguluyoruz. Ama ‘devletin dini adalettir’. Hazreti Ali'nin sözüdür. Devlet, her bireye, her siyasi görüşe, her etnik yapıya, her yaşam biçimine, her inança eşit mesafede olmalı. Biz bir hukuk devletiyiz. Anayasamız bunu gerektiriyor.

"SUÇUMUZ SABİT OLANA KADAR BİZE KİMSE SUÇLU MUAMELESİ YAPAMAZ"

Bizim de bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni devletini sevk ve idare eden iktidardan arzu ettiğimiz bundan farklı bir şey değil. Anayasa'ya harfiyen uyulması, hukuk devleti anlayışına harfiyen uyulması... Hukukta masumiyet karinesi ilkesi vardır. Beni ya da sizleri ya da herhangi birini, herhangi bir suç ile yargılayabilir yargı makamları. Ama suçumuz sabit olana kadar bize kimse suçlu muamelesi yapamaz. Bizi bir yolsuzluk yapmakla, birini öldürmekle, bir malı çalmakla ya da trafiği ihlal etmekle ya da başka suçlarla suçlayabilirler. Ama mahkeme karşısına çıkıp suçumuz sabit olana kadar bizler masum insanlarız.

Eğer bizim gibi belediye başkanları siz de takdir edersiniz ki ülkesini bırakıp İstanbul'u, Adana'yı, Antalya'yı, Beylikdüzü'nü ya da Büyükçekmece'yi bırakıp yurt dışına kaçacak halleri yok. Hukukta tutuksuz yargılama esastır. Bizim belediye başkanları olarak isyanımız bunadır. Uzun tutukluluk süreleri, bir özgürlük ihlalidir, bir suçtur. İnsanların özgürlüğünü gereksiz yere gasp etmektir."

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik "konser" soruşturmasına ilişkin de Seçer, şunları söyledi:

"Dün, Ankara Büyükşehir Belediyemize bir operasyon yapıldı. 13 bürokrat gözaltına aldı. Bunlar ilk değildir. Daha önce de olmuştur, on yıllar önce doğmuştur, bundan sonra da olacaktır. İdare ettiğimiz kurumlar böyle bir şeydir. Belediye Başkanlığından ayrılırsınız, on yıl sonra bile size bir mahkeme çağrısı gelebilir. Hiç aklınıza gelmeyen konularla dahi suçlanabilir, yargılanabilirsiniz.

Ancak dün Sayın Mansur Yavaş'ın da açıkladığı gibi, konu yaptığımız konserlerle ilgili. Daha önce bu kamuoyunda dile gelmiş bir konu, iddia edilmiş bir konu. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi bu konuyu teftişe veriyor, teftiş bir rapor hazırlıyor. ‘Burada iddia edilen kamu zararı yoktur’ diyor. Mülkiye müfettişi geliyor. Bir rapor düzenliyor. ‘Burada kamu zararı yoktur’ diyor ama ona rağmen ısrarla burada ihalede ‘bir yolsuzluk yapılmış, ihaleye fesat karıştırmış’ iddialarıyla yine bir şafak vakti bürokratlar gözaltına alıyor. Ve televizyonlarda çarşaf çarşaf belediyeler, belediye başkanlarına ait görüntüler... Bunlar belediye başkanlarının itibarını zedeleyici görüntülerdir. Bunlar bir anlamda itibar suikastıdır. Bizim devlet sistemimizde, devlet yapımızda, biz bir kamu görevlisiysek her şeyden önce başkanlarımızın bu yapısını, bu kutsallığını teminat altına alıp, ondan sonra bize yönelik yapılacak olan operasyonları, gözaltıları ya da herhangi bir isnat karşısında yargının işlem eylemlerini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ben umut ediyorum, çok kısa süre içerisinde şu anda iddianamelerinin yazılmasını bekleyen belediye başkanlarımız bir an önce mahkeme karşısına çıkar, neyle suçlandıklarını görürler, kendilerini savunurlar, aklanırlar ve aramıza dönerler. Bizlerle beraber millet iradesinin tecelli ettiği şehirlerinde vatandaşlarımıza hizmetlerini yapmaya devam ederler."