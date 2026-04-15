Vahşi madenciliğe karşı direniş hattı

İlayda SORKU

Enez’e bağlı Çandır ve Şehitler köyleri doğal ve tarımsal alanlar Benez Madencilik’in bentonit ocağı planı nedeniyle risk altında.

Bölgenin bir bölümü aynı zamanda doğal sit statüsüne sahip. Proje, Çandır’a 50 metre, Şehitler’e 630 metre, Işıklı’ya ise 1,9 kilometre mesafede.

BU İLK GİRİŞİM DEĞİL

Keşan Kent Konseyi Kent, Çevre, Ekoloji Meclisi’nden Hasan Karagöz, aynı bölgede 3 yıl önce de başka bir şirket tarafından bentonit ocağı planlandığını söyledi.

Karagöz halkın karşı çıkmasıyla o projeden vazgeçildiğini belirterek bu kez de sonucun aynı olacağını aktardı. “Bölgede daha bu yaz kapalı devre sulama sistemine başlandı” diyen Karagöz, şöyle konuştu:

“Dolayısıyla Devlet Su İşleri’nin (DSİ) proje için olumsuz görüş belirtmesi lazım. Biz yöre halkı olarak ÇED sürecinin durdurulması için dilekçeler hazırlayacağız. Ayrıca kurumların olumsuz görüş bildirmesi yönündeki dilekçelerimizi ve topladığımız imzaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, DSİ’ye, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne ve Koruma Kurulu’na göndereceğiz.”

Son olarak projenin bölgedeki üretim ve yaşam biçimini tehdit ettiğini belirten Karagöz, “Bundan yıllar önce de toprağın üstü altından değerlidir demiştik, yine aynısını söyleyeceğiz. Şehitler köyü ruhsat sahası içinde kalırken Işıklar köyü de çok yakın bir mesafede yer alıyor. Burada açık işletme yapılacak ve bölgemiz talan edilecek. Proje dosyasına göre şirket ne kadar ‘Yeniden verimli toprağı üzerine sereceğiz, rehabilite edeceğiz’ dese de bunu yapmayacaklarını biliyoruz. Alacaklarını aldıktan sonra burayı olduğu gibi bırakıp gidecekler. Ayrıca madene ulaşım köylerin içinden olacak. Trafik yoğunluğu ve toz köylerdeki hayatı felç edecek. Bölgede arıcılık yapan yurttaşlar var, meyve bahçeleri var. Buradan ortaya çıkan toz tüm bunları etkileyecek, zarar verecek. Topyekûn mücadele edeceğiz” diye konuştu.