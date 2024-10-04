Vahşi madenciliği durdurun

Haber Merkezi

AKP iktidarında doğa talanı sınır tanımadı. Ormanlarda yapılan vahşi ve sömürgeci madencilik anlayışı nedeniyle yeşil alanlar kaybedildi. Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Marmara Şubesi yaptığı basın açıklamasıyla vahşi madenciliği durdurma çağrısı yaptı.

Açıklamada, “2004 yılında Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerle madencilik faaliyetleri Anadolu ve Trakya’daki hemen her köyde onarılamaz tahribatlar oluşturmuştur. 2023 yılı sonuna kadar ormanlara verilen madencilik izinleri 214 bin hektarı aşmıştır. Bunun 170 bin hektarı 2003 ve sonrasındadır. Sadece 2012-2023 döneminde 111 bin hektar orman alanı madencilik faaliyetiyle ormansızlaştırılmıştır” denildi.

İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI

"Ülkemizin madene ihtiyacı olduğu kadar suya, meraya, ormana da ihtiyacı var" denilen açıklamada ormanlık alanların ciddi biçimde zarar gördüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Maden şirketleri ve madencilik sektörü, yenilenemez doğal kaynaklar olan madenlerin sürdürülebilir işletilmesi üzerine stratejiler oluşturmak yerine istedikleri her yerden, doğanın da bir maliyeti olduğunu görmezden gelerek, insanların can ve mal güvenliğini, hatta refahını hiçe sayarak gelirlerini yükseltme derdine düşmüştür. Sayıştay raporlarında yer verilen iş sağlığı ve güvenliği kurallarını da ihlal etmişlerdir."

909 BİN HEKTAR KAYBETTİK

Ekosistemin korunmasına dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti: "Enerji, yol, boru hattı, otel ve diğer tesis izinleriyle birlikte 909 bin hektar orman alanı kaybedilmiştir. Bu da ormanlarımızın yüzde 4’üne karşılık gelmektedir. Madencilik sektörü katma değeri yüksek ürün üretmeyi, ülkedeki istihdamı ve ihracat gelirlerini artırmayı, ülke ekosistemlerine zarar vermeden madencilik yapmayı gündemlerine dahi almamaktadırlar. Madencilik sektörü ülkeye katkı sunmak istiyorsa sömürge ve vahşi madencilik uygulamalarını terk edip doğaya saygılı, iş sağlığı ve güvenliğini dikkate alan, kurallara ve mevzuata uygun madencilik yapmaya odaklanmalıdır.”