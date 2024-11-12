Vahşilik daha çok artacak

Bahar GÖNÜL

Katliam yasasına ilişkin yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslak yasanın ne kadar vahşi şekilde uygulanmak istendiğini ortaya koydu. Buna göre hayvan sahiplenmek zorlaştırılıyor. Sahipli hayvanına bakamayacağını beyan edenler bırakabilecek. Yönetmelik taslağının 7. Maddesinin F bendinde barınaklardan hayvan sahiplenmek isteyenlerin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yönetim planı doğrultusunda dairede köpek bulundurabileceğine dair belge alınması şartı yer alıyor.

Taslakta yer alan ‘bakımevine bırakma ve kimlik kaydının sahipsiz statüsüne düşürülmesi’ değişikliği ise ekonomik ya da sosyal sorun yaşayan hayvan sahiplerinin barınaklara hayvan terkinin önünü açıyor. Yasada en çok tartışılan ‘ötanazi’ ile hayvan öldürülmesi konusu ise taslakta “5199 Sayılı Kanun’un geçici 3’üncü maddesi kapsamında süresi içerisinde kısırlaştırılarak sahiplendirilmiş olanlar dışında Bakanlıkça belirlenmiş tehlike arz eden hayvanlara el konulur ve hayvan bakımevine götürülerek ötanazi yapılır” ifadeleriyle yer aldı.

Hayvan hakları savunucuları yönetmelik taslağının hayvan katliamının önünü daha çok açacağını olduğunu belirtiyorlar.

YÖNETMELİK DAHA KÖTÜ

Yönetmelikle kanun kapsamının genişletileceğini vurgulayan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Burcu Yağcı, “Bu şekilde bir yönetmelik yürürlüğe girdiği takdirde bu kanunun kapsamını genişletmek anlamına da geliyor. Bu kanun zaten kötü, o kötülüğü de aşan bir kötülük var burada” yorumunu yaptı.

SAHİPLENMEK ZORLAŞIYOR

Yağcı, şöyle devam etti: “En sıkıntılı maddelerden bir tanesi barınaktan hayvan sahiplenmenin ön koşulu olarak apartman yönetim planını görmek istiyorlar. Kat mülkiyeti kanununun atıf yaptığı yönetim planında hayvan beslenebilir ibaresi olursa ancak barınaktan hayvan sahiplenebilinecek. Bu şahsın anayasal hakkına da ciddi bir müdahaledir. Karavan, tekne sahibi biri ve bu alanlarda bakmak üzere sahiplenmek isteyebilir. Yönetmelikle anayasal hak, temel hak nasıl kısıtlanabilir?”

Avukat Yağcı, barınaktan hayvan sahiplenilmesini zorlaştıran bir diğer maddeye değinerek, “Barınaktan sahiplenilen hayvan kaçarsa bu durumda iki yıl barınaktan hayvan sahiplenilmesine engel getiriliyor. Muhteşem organize bir kötülükle karşı karşıyayız. Sokakta hayvan kalmayacak diye kapımızın önündeki köpeklere kadar müdahale ettiler, onları barınaklara aldılar. Amaç da onları barınaklardan çıkarmamızın önüne bu şekilde geçmeye çalışmak. ‘Ya yönetim planında varsa evinize alın ya bir yaşam alanı yapın oraya gönderin veya biz bu hayvanları barınaklarda öldüreceğiz’ diyorlar” şeklinde konuştu. “Ötanazi dediklerinin adı öldürme, katliam” diyen Yağcı, yasaklı olarak tabir edilen hayvanların can güvenliğinin kalmadığını belirtti.

KEDİLER ÖLÜ BULUNDU

İstanbul Silivri’de 3 katlı bir binanın önünde ve sokakta yavru kediler ölü bulundu. Mahalle sakinlerinden Serhat Yönet, "22 saatte 22 yavru kedi öldü. Olayın araştırılmasını istiyoruz" dedi.

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NÖBET DEVAM EDİYOR

Bir yandan yasa çıktıktan sonra Gebze ve Ümraniye’de yaşanan hayvan katliamlarında ise yaşam nöbetleri devam ediyor. “Katliam yasasıyla hayvanların katledilmesinin yolu açıldı” diyen Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okudu, “Bu yasanın çıkarılmasının akabinde Türkiye’de birçok belediye bunun uygulamasına geçti. Anayasa Mahkemesinden biz yasanın iptalini bekliyoruz. İktidar hem gelen tepkiler doğrultusunda hamle yapmaya çalışıyor hem de kendi seçmenine de belki hoş görünmek isteyerek bir orta yolu bulma çabasında. Bu yönetmelik de bunu gösteriyor. Bu kanuna dayanan hiçbir yönetmeliğin başarılı olması söz konusu olmaz” şeklinde tepki gösterdi. Gebze Adalet Nöbeti İnisiyatifi Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut ise “Biz öncelikle Meclis’ten geçen bu yasanın AYM tarafından iptal edilmesini istiyoruz. Mevcut kanunun yönetmelik taslak, hayvanları ölüme gönderecek, kamu denetimini ortadan kaldıracak, Gebze katliam Türkiye’nin her yerine yayılacak. Yönetmelik bu kanun hükmüne göre hazırlandığı için uygulanamaz olduğunu belirtiyoruz” ifadelerini kullandı