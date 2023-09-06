Vaiz kadın voleybolcuları hedef aldı, cemaat namazı terk etti

Zonguldak Merkez'de hizmet veren Ulu Cami'de öğle vakti vaaz veren Ali Koblay, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kıyafetini hedef gösterince cemaatin tepkisi ile karşılaştı.

Zonguldak Merkez'de hizmet veren Ulu Cami'de öğle vakti vaaz veren Ali Koblay, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın kıyafetini hedef gösterince cemaatin tepkisi ile karşılaştı.

Zonguldak’tan yayın yapan Pusulagazetesi’nin haberine göre; din görevlisi Ali Koblay, vaaz verirken Filenin Sultanları’nın kıyafetlerinin açık ve uygun olmadığını ifade ederek "Zafere giden her yol mübah değildir" sözlerini sarf etti.

Namaz kılmaya gelen Recai Cihan adlı yurttaş "Ne demek istiyorsun? Ne yapmışlar, bu nasıl bir eleştiri? Ben senin arkanda namaz kılmam." diyerek camiyi terk etti.

Camiyi terk eden Recai Cihan'ın ardından din görevlisinin sözlerine tepki gösteren kişiler de camiyi terk etti. Ardından caminin yarısının boşaldığı ifade edildi.

Filenin Sultanları'na yönelik bu sözlerden rahatsız olan Recai Cihan din görevlisini İl Müftülüğü'ne şikâyet edeceğini ifade etti.

MÜFTÜ'DEN AÇIKLAMA

Zonguldak Müftüsü Aşır Durgun, vaizin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Durgun, "Öncelikle şunu ifade edeyim: bu şekilde bir ifade eğer söylendiyse yanlış. Yani kim söylerse söylesin, isim vererek, hedef göstererek, bu tarz da bizim sohbetler yapmamız doğru değil.” dedi.

Müftü sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Anayasa'nın 36'ncı maddesinde de ifade ettiği gibi; laiklik çerçevesinde her türlü siyasi düşünce dışında kalarak milletçe birlik ve bütünlüğü esas alarak kanunda bize verilen görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Milletimizin gururu olmuş, milli sporcularımız hakkında yani hedef gösterilerek böyle bir konuşma yapılması kabul edilmez. Ama görevlimiz de böyle bir şey yapmadığını, sadece genel ifadeler kullanıldığını söyledi. Biz görevlimize gereken ikazımızı yaptık. Bundan sonra yanlış anlaşılmalara vesile olabilecek bu tarz ya da güncel konuları kürsüye getirmemenin gerekli olduğunu, bu konuda daha dikkatli olması gerektiği konusunda gerekli uyarımızı yaptık. O da bundan sonra daha dikkatli olacağını söyledi. Durum bundan ibaret. Hassasiyetim için de teşekkür ederiz."

VAİZ KENDİNİ SAVUNDU: PEYGAMBER EFENDİMİZİN SÜNNETİNE UYGUN OLMALI

Öte yandan Müftü Durgun, vaizin kendisine konuyla ilgili söylediklerini de aktardı. Durgun’un aktarımına göre vaiz kendisini şu sözlerle savundu:

“Hocam dedi ben İslam'ın genel helal ve haramları üzerinde duruyorum. Müslüman'ın konuşması, giyimi tavrı, ilişkileri Allah'ın kitabına, Peygamber efendimizin sünnetine uygun olması gerekir. Dolayısıyla ben Filenin Sultanları filan demedim. Milli atletlerimiz, işte milli voleybolcularımız şeklinde bir ifade kullanmadım. Ancak şunu kullandım diyor; Allah bir Müslüman hanımefendiye nasıl giyinmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi vesellem de bunun detaylarını ifade etmiştir. Dolayısıyla başarıya gidilecek yolda da Allah'ın yardımını isteyen kişiler bu yolda da kullandığı araçlar, vasıtalar da İslam'a Kur'an'a ve sünnete uygun olmalıdır şeklinde ifade kullandım. Hatta yani voleybolcu da olsa basketbolcu da olsa, güreş yapan bir kimse de olsa başarıya ulaşma için gayret gösteriyoruz. Allah'ın yardımını bekliyorsa Allah'ın razı olduğu şekilde giyilmesi beklenir' şeklinde ifadeler kullandım. Oradan bir kişi ya da iki kişi bana tepki gösterdi. Senin ardında namaz kılmayacağız diyerek camiyi terk etti. Ondan sonra da herhangi bir şey olmadı. Yani herhangi bir camide bir polemik yaşanmadı. Herhangi bir münakaşa olmadı, biz namazımızı kıldık."

CHP KADIN KOLLARINDAN TEPKİ

CHP Kadın Kolları MYK Üyesi ve İl Kadın Kolları Başkanı Merve Kır, Zonguldak Merkez Ulu Camii'de vaaza konu olan Filenin Sultanları ile ilgili konuşan vaize tepki gösterdi.

Merve Kır, şöyle konuştu: "Pazar akşamı A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonu olarak hepimizin göğsünü kabarttı. Hepimizi gururlandırdı. Çok uzun zamandır mutluluktan ağlamıyorduk. Hepimiz mutluluktan ağladık. Ve çok özlediğimiz duygulardı. Birbirimizi ötekileştirmeden, ıfarklılaştırmadan, tek bir yürek olmayı tekrar Hatırlattılar. Kızlarımızı buradan tebrik ediyorum. Şimdi sizi bahsedeceğim konu çok utanarak söylüyorum şehrimde olduğu için. Maalesef giydiği kıyafetten her türlü tercihine kadar yargılamayı kendine görev edinmiş bazı insanlar var. Bu insanlar Bunlardan bir tanesi de Zonguldak'ta, merkezde imamlık yapan Türkiye Cumhuriyeti'nde imamlık yapan bir vatandaşımız. Diyor ki dün namazdan söz sohbetinde kızlarımızla alakalı olarak. Zafere giden her yol mübah değildir. Kızın kıyafeti uygun değildir. Sormak istiyorum Sayın İmam! Türkiye Cumhuriyeti imamı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde görev yapan ülkenin değerlerini gözeten bir imam olarak acaba ülkemizin adını altın harflerle yıllar çalışıp ailelerinden ayrı kalıp kim bilir neler yaşayıp pazar akşamı A Milli Kadın Voleybol takımı bize bu gurur yaşattığı için teşekkür ediyoruz ve kadın voleybol takımımızı kıyafetinin eleştirişmesini de nefrette kınıyoruz."