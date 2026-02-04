Vaka sayısı artıyor: Gana'da M çiçeğine yakalananların sayısı 993'e yükseldi

Gana'da M çiçeği (mpox) vaka sayısının 993'e çıktığı bildirildi.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 13 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, vaka sayısının 993'e yükseldiği, salgın nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Mpox, daha önce yaygın olarak “maymun çiçeği” diye bilinen hastalığın yeni ve resmi adı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ırkçı çağrışımlar nedeniyle 2022’de hastalığın adını monkeypox - mpox olarak değiştirdi.

Mpox, çiçek hastalığıyla akraba bir virüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır.

Yakın cilt teması, vücut sıvıları ve virüs bulaşmış eşyalar yoluyla yayılır.

Ateş, halsizlik, lenf bezlerinde şişme ve döküntüyle seyreder.

Çoğu vakada hafif atlatılır, risk grupları için aşılama uygulanır.