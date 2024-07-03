Vakfın geliri 57 kat arttı

2023’te bağışlardan 6 milyar TL para topladığı belirlenen Türkiye Diyanet Vakfı’nın iktisadi işletme geliri belli oldu. Vakfın, 2022’de ticari işletmeleri aracılığıyla elde ettiği 847 bin TL olan gelirin, geçen sene 57 kat arttığı belirlendi.

Hemen her yıl topladığı milyarlarca liralık bağışa karşın Sayıştay denetimlerinden kaçırılan Türkiye Diyanet Vakfı, ticari işletmeleri aracılığıyla da on milyonlarca lira gelir sağladı. 2023 yılı bağış geliri 6 milyar TL’yi aşan vakfın iktisadi işletme geliri de 50 milyon TL’ye dayandı. Vakfın ticari gelirinin büyük oranda, basın yayın alanında faaliyet gösteren TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi aracılığıyla sağlandığı belirtildi.

KARA KUTU

Türkiye iğneden ipliğe hemen her ürüne gelen zamların ardından, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” fetvası veren Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’nın ticari başarısı dikkati çekti. Vakfa ait ticari işletmelerin 2023 yılı gelirinin, 2022 yılına göre 57 kart arttığı bildirildi. Kamuoyunda, “Diyanet’in kara kutusu” olarak nitelendirilen Türkiye Diyanet Vakfı, hemen her dönem tartışıldı. Yurttaşlardan milyarlarca liralık bağış toplayan, büyük bölümü yurtdışında yürütülen faaliyetler için milyarlarca liralık kaynak kullanan vakfın mali yapısı, tüm tepkilere karşın denetimden kaçırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a alınan lüks makam araçları için dahi kullanılan vakfın ticari başarısının gizemi ise çözülemedi.

49 MİLYON TL’YE YAKLAŞTI

Vakfın 2023 yılı mali bilançosu ise tartışmalara ayna tuttu. Bilançoya göre, Türkiye Diyanet Vakfı’nın 2023 yılı iktisadi işletme gelirinde, 2022 yılına oranla 57 kat artış kaydedildi. Buna göre, 2022’de 847 bin 254 TL olan vakfın ticari geliri, 2023 yılında 48 milyon 871 bin 23 TL’ye fırladı.