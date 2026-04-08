Vakıf el koydu, halk direniyor

Aycan KARADAĞ

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Meslek Fabrikası binasına Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından el konulmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde önceki gün başlayan direniş devam ediyor. Gece boyunca fabrika binası önünden ayrılmayan ve sandalye üzerinde sabaha kadar nöbet tutan Tugay’a destek büyüyor. Tugay "Gücümüz yettiğince buradayız” derken, bugün saat 18.00’de tüm İzmirliler fabrikanın önünde ‘‘hak aramaya’’ ve nöbete davet edildi.

YALNIZ BIRAKMAYIN

Belediye çalışanlarının yanı sıra binlerce İzmirlinin de destek verdiği direnişe, dün sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay da katıldı. Meslek Fabrikası’nın birçok yurttaşa istihdam olanağı sağladığını vurgulayan Atabay, ‘‘ Şehir gelişirken bunların nasıl yapıldığını, belediyenin ciddi kaynaklar harcayarak burayı nasıl değiştirdiğini biliyoruz. Çok faydalı işler için kullanıldı. Bu şekilde el konulması hem vicdanen dayanılır gibi değil, hem de hukuken doğru değil. Hukukun bir kez daha araçsallaştırılmasını doğru bulmuyoruz. Direneceğiz’’ dedi. Polis ablukası altındaki bina önünde CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve partililerle birlikte bekleyen Belediye Başkanı Tugay, yaptığı açıklamada bütün gece bina önünde olduklarını söyledi. Tugay, “Tümüyle yanlış ve haksız olan bu tutuma karşı net bir şekilde ‘hayır’ denilmesi gerekiyor. Gücümüz yettiğince buradayız” dedi. Binada yürütülen hizmetlerin, el koyma kararıyla birlikte durduğunu vurgulayan Tugay, “Bu yanlış kararın hukuk kuralları çerçevesinde geri alınmasını bekliyoruz. Bu süreçte yalnız bırakılmamamız gerekir” diye konuştu. Tugay, tahliye sırasında belediyeye ait yüz milyonlarca liralık malın alıkonulduğunu, tescilli kültür binasına zarar verildiğini ve hukuki tespitlerin engellendiğini de kaydetti. CHP İzmir İl Başkanı Güç ise bugün saat 18.00’de yapılacak kitlesel açıklama için çağrıda bulundu. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin “İş yerimizi geri alana kadar buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

***

SON DERS YEŞİL ALANDA

Meslek Fabrikası direnişinin ikinci gününde İngilizce A2 dersini alan kursiyerler Fabrikanın karşısında bulunan yeşil alanda son dersini gördü. Ders sonrası kursiyerler sertifikalarını aldı. Fabrika Müdürü Zeki Kapı, “Bu süreci 2 aydır yaşıyoruz. 2 aydır gözyaşı döken ve ne gerekiyorsa yaparız diyen kursiyerlerimiz var. Onlar da destek olmak için bugün burada bu eğitimi almayı kabul ettiler” dedi.

***

UMUDA VURULAN KİLİT

Meslek Fabrikası’nın Halkapınar’daki kurs merkezi, el koyma girişimiyle polis ablukasına alındı ve binlerce kişinin meslek edinme umutlarına darbe vuruldu. Söz konusu bina, 2016’dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyere mezuniyet belgesi verdi. 37 bin 44 kişi iş bulma şansı yakaladı ve 2 bin 763 kişi iş hayatına atıldı. Eğitimler arasında dijital tasarım, yazılım, dikiş gibi kurslar yer alıyordu.