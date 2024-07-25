Vakıf okullarında fahiş zam ve tasfiye

Haber Merkezi

Ankara’daki vakıf üniversitelerinden olan Ufuk Üniversitesi’nde bazı akademisyenlerin sözleşmeleri yenilenmedi ve görevlerine son verildi. Ankara Lokman Hekim Üniversitesi öğrencileri ise okullarının %117 lik bir zam yaptığını açıkladı.

Ufuk Üniversitesi’nde geçen yıl yaşanan yönetim değişikliğiyle hukuk, tıp, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle meslek yüksekokulundan bazı akademisyenlerin sözleşmeleri yenilenmedi ve görevlerine son verildi. Hukuk Fakültesi Dekanı bulunmayan Ufuk Üniversitesi'nde fakültenin fiyatı ise 590 bin TL oldu. Geçen ağustos ayından beri hukuk fakültesinde dersler ağırlıklı olarak konuk öğretim üyeleri ve akademik yetkinliği olmadığı öne sürülen kişilerce yürütülüyor. Hukuk fakültesi aynı üniversitenin eğitim fakültesi dekanının vekâletiyle yönetiliyor.

Fakültenin tam zamanlı akademik kadrosunda, hukuk fakültesi öğrencilerinin alması gereken en önemli derslerden birisi olan “Anayasa Hukuku” dersinin öğretim üyesi bulunmuyor. Fakültede her bir zorunlu hukuk dersi için en az bir araştırma görevlisi istihdam edilmesi gerekirken sadece 2 araştırma görevlisi istihdam ediliyor. Derslerini alanında uzman akademisyenlerden alamayan öğrenciler ise durumdan son derece şikâyetçi.

YÜZDE 117’LİK ZAM

Ankara Lokman Hekim Üniversitesi öğrencileri okullarının %117’lik bir zam yaptığını açıkladı. Tıp fakültesi ücretleri 278 bin liradan 600 bin lira, eczacılık fakültesi ücretleri ise 209 bin liradan 450 bin liraya çıktı. Birçok özel okul bu şekilde zamlarla öğrencileri zorluyor. Öğrenciler ise 'müşteri değil öğrenciyiz' diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Öğrenciler yaptıkları eylemlerle hayatlarını zorlaştıran zamlardan vazgeçilmesini istiyor.