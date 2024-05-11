Vakıf tazminat ödeyecek

İstanbul Kumkapı’daki Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait binayı otel haline getiren Zela Kuyumculuk ile vakıf arasındaki dava dört senenin sonunda sonuçlandı. Meryem Ana Kilisesi Vakfı tazminat ödeyecek.

Yusuf İRİS

Ermeni cemaati içinde uzun zamandır sonucu merakla beklenen davada karar çıktı. Kumkapı’da patrikhane yanındaki “Papaz Evleri” olarak bilinen harabe binanın restorasyonunu yaparak otel haline getiren Zela Kuyumculuk ile Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı arasındaki davada İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından davacı Zela Kuyumculuk lehine karar verildi. Mahkeme, vakfın, Zela Kuyumculuk’a tazminat ödemesini kararlaştırdı.

DAVA AÇACAĞIZ

Zela Kuyumculuk Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve eski İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler, Kumkapı’da patrikhane yanında yer alan ve “Papaz Evleri” olarak bilinen Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı’na ait harabe binanın restorasyonunu yapmak üzere 2013’te sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında İşler, binayı restore ederek otel haline getirdi. Ancak Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Vakfı, kiranın ödenmediği gerekçesiyle ihtarname yollayarak oteli tahliye ettirdi. İşler, kiralama sözleşmesi kapsamında tazminat davası açtı. Davanın son görülen duruşmasında mahkeme, vakfın bilirkişi raporundaki bedeli faiziyle birlikte Zela Kuyumculuk’a ödemesine karar verdi.

Zela Kuyumculuk’un Yönetim Kurulu Başkanı Norayr İşler, karara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “4 sene süren davada 3 hâkim değişikliği oldu. 4 bilirkişi, 2 tespit raporu istendi ve en son karar çıktı. Tabii temyiz yolumuz açık. Tam istediğimiz parayı alamasak da... Çünkü ben hem o bölgeyi düzelttim hem de emek verip bir bina yaptım. Kira sürecinde sorunlar yaşadık, araya pandemi girdi. Bunu fırsat bilip bize iki kere ihtarname gönderiler ve bizi tahliye ettiler. Tahliyeden sonra uzlaşmaya çalıştık ancak uzlaşamadık. Süreç yargıya taşındı. 4 senenin sonunda karar çıktı. Zararımız tam olarak karşılanmasa da adalet yerini buldu diyebiliriz. Hükmedilen miktar, yaptığım masrafların altında bir tutar. Bundan sonra zararlarımızı tespit edeceğiz ve dava açacağız.”