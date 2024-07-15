Vakıf üniversitelerinde astronomik zam: Enflasyon %71, zam oranı %228

Ülkede derinleşen ekonomik krizle birlikte milyonlarca öğrenci eğitime erişimde güçlük çekerken vakıf üniversiteleri eğitim ücretlerine astronomik zamlar yapmaya devam ediyor. TÜİK enflasyon oranı yüzde 71,60, ENAG ise yüzde 113 olurken vakıf üniversitelerinin yüzde 100’ün üzerinde zam yapmasına yurttaşlar tepkili.

İstanbul’da bulunan Biruni Üniversitesi yüzde 100’ün üzerinde, İstanbul Kültür Üniversitesi yüzde 80 ila yüzde 150, Ankara’da bulunan Başkent Üniversitesi yüzde 138 zam yaparken şimdi de Fenerbahçe Üniversitesi eğitim ücretine yüzde 228 oranında zam yaptı. Birçok akademisyenin temmuz ayı itibarıyla işten çıkarılmasıyla gündeme gelen Fenerbahçe Üniversitesi’nde TEFE-TÜFE’nin üzerinde yapılan zamma ise öğrenciler ve veliler tepki gösterdi. Önceki gün üniversitenin kampusunda bir araya gelen öğrenci ve veliler, zam kararını alkışlarla protesto etti.

NASIL ÖDEYECEĞİZ

Vakıf üniversitelerinin öğrencileri müşteri olarak gördüğünü söyleyen bir öğrenci, geçen yıl 90 bin lira olan eğitim ücretinin yüzde 228’lik zamla birlikte 220 bin lira olarak istendiğini aktardı. “Diğer vakıf üniversitelerine kıyasla imkânlarımız sınırlı” diye konuşan öğrenci, “Yemekhanemiz yok. Öğretim görevlilerinin birçoğunu işten çıkardılar. Ekonomik kriz derinleşti ancak yüzde 50 burslu olmama rağmen bu artış kabul edilemez. Öğretmen çocuğuyum, 5 kardeşim var ve hepsi okuyor. Tek bir maaşla bu okul ücretini nasıl ödeyelim?” diye sordu.

Eğitim ücretinin ödenemeyecek boyuta ulaştığını ifade eden öğrenci, “Gecikme olursa üstüne buradan da bir para alacaklar. Birçok arkadaşım hem okuyor hem çalışıyor. İnsanlar bu denli okul ücretini nasıl ödeyecek? İstanbul gibi pahalı bir kentte yaşarken nasıl geçineceğiz? Eğer okul zam kararını geri çekmezse salı ve çarşamba günleri okul önünde toplanmayı planlıyoruz. Aramalarımızı açmıyorlar, maillerimize dönmüyorlar, elimizden bir araya gelmekten başka bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.

GEÇİNEMEYECEĞİZ

Fenerbahçe Üniversitesi’nde okuyan bir başka öğrencinin velisi, “Son zamla birlikte yapacağımız ödeme yüzde 50 bursu olmasına rağmen 165 bin liraya ulaştı. Asgari ücretle çalışan bir aileyiz. Oğlum üniversiteyi kazandığında şehir dışında bir devlet okulunda okuyacağı zaman giderin daha fazla olacağını düşünerek yanımızda kalsın, harcamamız daha düşük olsun düşüncesiyle özel üniversite tercih ettik ancak yüzde 228 zam yapacakları aklımızın ucundan dahi geçmemişti” dedi.

“Bütün birikimimizi çocuğumuzun geleceğine yatırmıştık” diye konuşan veli, “Bu zamla birlikte çocukların eğitime devam hakları ellerinden alınacak. Yıllarca okul ücretini taksite bölerek, kartımıza taksitlere bölerek ödedik. Geçen yıl erken ödeme fırsatı da tanınmıştı, ancak bu yıl böyle bir hak tanınmadı. Şimdi biz bu ücreti ödemek için aylarca bir maaş eksik yaşamak zorunda bırakılacağız. Geçen yıl yapılanla bu yıl yapılan zam oranında bu kadar derin bir uçurum varken bunu nasıl bizim önümüze koyabiliyorlar? Bu haksızlık kabul edilemez” dedi. Veli son olarak şunları söyledi: “Birçok aile okul ücretini beden güçleriyle ödemek zorunda kalacak. TEFE-TÜFE’ye göre planlanması gerekirken bunun çok üzerinde bir zammı önümüze koydular. Bir sonraki dönem bizleri ne bekliyor bilmiyoruz.”

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PARALAR REKLAMA AKTI

YÖK’ün en son 2021 yılına ilişkin hazırladığı vakıf yükseköğretim raporu Fenerbahçe Üniversitesi’nin tercihini de ortaya koydu. Rapora göre 2021 yılında reklam ve tanıtıma 921 bin 386 TL harcama yapan üniversite kütüphane, iç kaynaklı projeye üçte birini ayırdı. Kütüphaneye 360 bin 20 TL, iç kaynaklı Ar-Ge projelerine ise sadece 62 bin 328 TL harcandı.