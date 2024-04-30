Vakıf üniversitelerine düşük maaş yaptırımı

Haber Merkezi

Bir vakıf üniversitesinde çalışan öğretim üyesinin şikayeti üzerine harekete geçen YÖK, dokuz üniversitede inceleme yürütürken, bazı üniversitelere öğretim elemanlarına hukuka aykırı olarak düşük maaş ödediği için yaptırım kararı verdi.

YÖK’ten TBMM’ye gönderilen yazıda maaş ödemeleri konusunda üniversitelerde denetim yapıldığı bildirildi.

GazeteDuvar’da yer alan habere göre YÖK’ten şu tespitte bulundu: "Konuya ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücrette, vakıf yükseköğretim kurumlarının belirlenen ücret türüne sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı tarafça anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla; Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine karar verilmiştir. Vakıf yükseköğretim kurumlarına, öğretim elemanlarına ücretlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun hatırlatılması uygun bulunmuştur. Söz konusu kararlar vakıf yükseköğretim kurumlarına tebliğ edilmiştir."