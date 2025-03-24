Vakıf üniversitesi öğrencileri de ayakta: Adalet istiyoruz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan eylemler devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması vakıf üniversiteleri öğrencileri tarafından da protesto edilmeye başlandı.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ AYAKTA

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy kampüsünde üniversite binası önünde toplanan öğrenciler "hak hukuk adalet" sloganları attı ve yaşananları protesto etti.

BİLGİ'DE BOYKOT KARARI

Bilgi Üniversitesi öğrencileri de, yaptıkları açıklamayla 24 Mart Pazartesi günü dersleri boykot kararı aldıklarını açıkladı.

Bilkent, Koç, Sabancı, Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversitesi'nde de öğrenciler, kampüs içinde toplanarak ve yürüyüşler düzenleyerek iktidarın hukuksuz tutumunu protesto ediyor.