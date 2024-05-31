Vakıf yurdu değil devlet yurdu yapılsın

Haber Merkezi

İstanbul Üsküdar'da 2019’da KYK’ye bağlı olan yurdun yıkılmasının ardından gerici bir vakfa tahsis edilen araziye ilişkin CHP basın açıklaması gerçekleştirdi. Araziye bir vakıf yurdu yapılması ve imar planında değişiklik yapılarak yurdun yeşil alanının tamamına bina yapılması planlanıyor.

Arazinin vakfa tahsis edilmesinden sonra imar planlarının arazi üzerine daha fazla inşaat yapılabilecek şekilde düzenlendiğini belirten Atalar, inşaat alanının iki katına çıkarıldığını söyledi. Atalar, arazide bulunan ağaçların kesileceğine de dikkat çekerek şunları söyledi:

“Buradaki ağaçlar bakanlık, hazine, ilgili belediyeler ve bahsi geçen vakıf işbirliğiyle kesilecek. Ağaçların katliamının altına imza atıldı. Vakfın talebi üzerine tüm prosedürleri jet hızıyla tamamlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı burada yapılacak inşaat çalışması için 130 ağacın kesilmesine izin vermiştir. Araziye vakıf yurdu değil, yeniden devlet yurdu yapılsın.”