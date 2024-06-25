Vakıf yurtları için 14 milyar TL bütçe

Öğrencilerin sorunlarını görmezden gelen Gençlik Bakanlığı, vakıf ve dernekler için kasayı açtı. Bakanlık vergi muafiyeti tanınan derneklere ait yurtların hizmet kalitesi için 2024-2028 döneminde 14 milyar TL kaynak kullanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritası niteliğindeki stratejik planı, büyük eleştirilere neden olan vakıf ve derneklere sağlanan ayrıcalıkların artarak devam edeceğini ortaya koydu. Devlet yurtlarının yetersizliği, fahiş kiralar ve yüksek ücretli özel yurtlar nedeniyle öğrenciler hemen her eğitim öğretim döneminde barınma problemiyle karşı karşıya kalırken Bakanlığın vakıf ve derneklere milyarlarca lira para aktaracağı öğrenildi. Bakanlığın, “Yükseköğrenim öğrencilerinin yaşam kalitesini yükseltecek şekilde güvenli, sağlıklı ortamlarda barınmalarına, dengeli ve sağlıklı beslenmelerine katkı sağlamak” amacıyla yapacağı çalışmalar kapsamında özel yurtlara kasayı ardına kadar açacağı görüldü.

Bütçe kullanım tercihleri nedeniyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2028 dönemine yönelik planını hazırladı. Bakanlığın 2024-2028 dönemi hedeflerini ve öngörülerini içeren plandaki vakıf ve dernek yurtları detayı dikkati çekti.

AYRICALIK TANINIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, özel barınma hizmeti veren vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarındaki öğrencilere yönelik beslenme ve barınma yardımı hız kesmeden devam edecek. 2024 itibarıyla 50 bin olan vakıf ve dernek yurtlarında kalan ve bakanlıkça barınma yardımı yapılan öğrenci sayısı, 2024 yılının sonunda 53 bine, 2025 yılının sonunda ise 56 bine ulaştırılacak.

Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve derneklere ait yurtlara teşvik için milyarlarca liralık kaynak kullanılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “Özel yurtların kalitesinin artırılması” amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında en az 14 milyar TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak. İhtiyaç duyulan kaynak, gençlik bütçesinden karşılanacak.