VakıfBank'a kötü haber

VakıfBank ve Milli Takım'ın pasörü Cansu Özbay'ın ayak bileğinde ödem tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cansu Özbay’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme ​Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynadığımız Zerenspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle, tedbir amaçlı olarak maça devam edemeyen sporcumuz Cansu Özbay'ın, sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan tetkikleri neticesinde sağ ayak bilek bağında zorlanmaya bağlı ödem tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan sporcumuz, takımımızın İtalya yolculuğuna katılabilecek olup; Savino Del Bene Scandicci maçında oynayıp oynayamayacağına maç günü yapılacak kontrollerin ardından karar verilecektir. ​Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız."