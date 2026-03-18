VakıfBank avantajını koruyarak final foura yükselmek istiyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın İtalya temsilcisi Numia Vero Volley’i ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Deplasmanda oynanan ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2 galip ayrılan sarı-siyahlılar, rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı. VakıfBank, sahasında alacağı sonuçla adını Dörtlü Final’e yazdırmayı hedefliyor.

İki ekip arasındaki rekabette de VakıfBank’ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Sarı-siyahlı ekip, İtalyan rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde etti.

VakıfBank, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede hem avantajını korumak hem de Avrupa’nın en iyi dört takımı arasına kalmak için sahaya çıkacak.