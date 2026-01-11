Giriş / Abone Ol
VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş’ı 3-1 mağlup ederek ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü.

  11.01.2026 16:41
  Giriş: 11.01.2026 16:41
  Güncelleme: 11.01.2026 16:46
VakıfBank, Beşiktaş deplasmanında hata yapmadı
Sultanlar Ligi’nin 15. haftasında VakıfBank, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan ve Tuncay Sevim ile Yusuf Kaynar’ın yönettiği mücadelede sarı-siyahlılar, setleri 25-14, 25-23, 23-25 ve 25-14 alarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma 113 dakika sürdü.

Maça etkili başlayan VakıfBank, ilk sette oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve 25-14’lük skorla üstünlüğü yakaladı. İkinci sette Beşiktaş daha dirençli bir görüntü sergilese de VakıfBank, setin son bölümündeki üstün oyunuyla 25-23 kazanarak durumu 2-0’a getirdi.

SERİ DEVAM EDİYOR

Üçüncü sette siyah-beyazlılar toparlandı. Daha agresif hücum eden Beşiktaş, seti 25-23 alarak maça tutundu. Ancak dördüncü sette yeniden oyunun hakimi olan VakıfBank, farkı kısa sürede açtı ve 25-14’lük setle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

VakıfBank’ta Boskovic, Derya Cebecioğlu ve Dangubic performanslarıyla öne çıkarken, Beşiktaş’ta Szczurowska ve Kurilo’nun çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla VakıfBank, ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş ise sezonun 10. yenilgisini aldı.

