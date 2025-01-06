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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Calcit Kamnik'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 06.01.2025 10:39
  • Giriş: 06.01.2025 10:39
  • Güncelleme: 06.01.2025 10:39
Kaynak: AA
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Calcit Kamnik'e konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın Slovenya'nın Calcit Kamnik ekibine konuk olacak.

Başkent Lübliyana'daki Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 4 maçı da kazanan VakıfBank, ilk sırada bulunuyor.

Oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Slovenya temsilcisi ise son basamakta yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı VakıfBank, 3-1 kazanmıştı.

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