VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vero Volley'e konuk olacak
Kaynak: AA
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Milano'daki Allianz Cloud Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
VakıfBank, 5'te 5'lik performansla grubunda ilk sırada yer alıyor.
Grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan İtalyan temsilcisi ise ikinci sırada bulunuyor.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazandı.