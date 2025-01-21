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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vero Volley'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 11:37
  • Giriş: 21.01.2025 11:37
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:37
Kaynak: AA
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Vero Volley'e konuk olacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu altıncı maçında yarın İtalya'nın Vero Volley takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milano'daki Allianz Cloud Arena'daki müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

VakıfBank, 5'te 5'lik performansla grubunda ilk sırada yer alıyor.

Grupta 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan İtalyan temsilcisi ise ikinci sırada bulunuyor.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı VakıfBank, 3-0 kazandı.

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