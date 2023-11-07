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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Volley Mulhouse Alsace ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 11:00
  • Giriş: 07.11.2023 11:00
  • Güncelleme: 07.11.2023 11:00
Kaynak: AA
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Volley Mulhouse Alsace ile karşılaşacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek.

Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

Müsabakayı Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek.

64'üncü sezonu başlayan organizasyonda İstanbul ekibi 6 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

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