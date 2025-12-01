VakıfBank - CS Volei Alba Blaj Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Türkiye'nin köklü temsilcilerinden VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, A Grubu 2. hafta maçında Romanya’nın güçlü ekibi CS Volei Alba Blaj ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Merak edilen en önemli sorular ise şunlar: VakıfBank - CS Volei Alba Blaj maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

VAKIFBANK - CS VOLEİ ALBA BLAJ MAÇI TARİHİ, SAATİ VE YAYIN BİLGİSİ

Maç Tarih Saat (TSİ) Salon Yayın CS Volei Alba Blaj - VakıfBank Yarın 19.00 Polivalenta Spor Salonu (Romanya) TRT Spor

Müsabakayı uluslararası hakemler Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) yönetecek.

VAKIFBANK GRUPTAKİ İLK MAÇINDA NE YAPTI?

A Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Fransa temsilcisi Volero Le Cannet ile sahasında karşılaşan VakıfBank, mücadeleyi 3-0 kazanarak turnuvaya etkileyici bir giriş yaptı. Sarı-siyahlı ekip, şimdi gözünü Romanya deplasmanına çevirdi.

CS VOLEİ ALBA BLAJ HAKKINDA BİLGİLER

Ülke: Romanya

Salon: Polivalenta Sports Hall

Daha önce CEV Şampiyonlar Ligi finali oynama başarısı gösterdi.

Kadrosunda yerli ve yabancı genç yetenekler yer alıyor.

GRUPTAKİ GENEL DURUM

Takım O G M Puan VakıfBank 1 1 0 3 CS Volei Alba Blaj 1 0 1 0 Volero Le Cannet 1 0 1 0

MAÇ ÖNÜ ANALİZİ: VAKIFBANK FAVORİ

A Grubu’na galibiyetle başlayan VakıfBank, kadro derinliği ve Avrupa tecrübesiyle maçın mutlak favorisi olarak gösteriliyor. Alba Blaj ise ev sahibi avantajını kullanarak sürpriz peşinde olacak.

VakıfBank - Alba Blaj maçı ne zaman?

Maç yarın (tam tarih verilmedi) TSİ 19.00’da başlayacak.

VakıfBank'ın maçı hangi kanalda?

Karlışma TRT Spor r ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç nerede oynanacak?

Romanya'nın Blaj kentindeki Polivalenta Spor Salonu’nda oynanacak.

VakıfBank Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçını kazandı mı?

Evet, ilk maçta Fransız temsilcisi Volero Le Cannet’i 3-0 mağlup etti.

Hakemler kim?

Maçı Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) yönetecek.