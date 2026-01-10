Vakıfbank Cumartesi günü açık mı? Banka çalışma saatleri 2026 (Güncel)

Bankacılık işlemlerini hafta içi yetiştiremeyen birçok kişi, "VakıfBank cumartesi günü açık mı" veya "VakıfBank hafta sonu açık mı" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Günümüzde bankaların çalışma saatleri ve hafta sonu hizmet verip vermediği, müşteriler için büyük bir önem taşıyor. 2026 yılı itibarıyla VakıfBank'ın güncel çalışma saatlerini sizler için derledik.

VAKIFBANK CUMARTESİ VE HAFTA SONU AÇIK MI?

VakıfBank, Türkiye genelindeki şubeleriyle hafta içi hizmet veren bir kamu bankasıdır. Ancak, VakıfBank cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Yani, hafta sonu şubeler üzerinden işlem yapmak mümkün değildir.

Fakat belirli bölgelerde bulunan havaalanı, AVM ve büyük şehirlerdeki bazı özel şubeler, hafta sonu da hizmet verebilmektedir. Eğer "VakıfBank hafta sonu hangi şubeler açık" diye merak ediyorsanız, en güncel bilgiyi VakıfBank’ın resmi internet sitesi üzerinden veya müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

VAKIFBANK’IN GÜNCEL ÇALIŞMA SAATLERİ (2026)

Peki, VakıfBank sabah saat kaçta açılıyor ve akşam saat kaçta kapanıyor? İşte güncel mesai saatleri:

Hafta içi (Pazartesi - Cuma): 09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00

09:00 - 12:30 / 13:30 - 17:00 Öğle Arası: 12:30 - 13:30

12:30 - 13:30 Cumartesi - Pazar: Kapalı

"VakıfBank öğle saatlerinde açık mı" sorusunun yanıtı ise hayır. 12:30 ile 13:30 saatleri arasında öğle tatili yapılmaktadır. Bu saatler arasında şubeler kapalıdır.

HAFTA SONU BANKA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

VakıfBank hafta sonları şubelerini açmasa da, bireysel ve kurumsal müşteriler için alternatif bankacılık kanalları her zaman aktif. VakıfBank mobil uygulaması, internet bankacılığı, ATM’ler ve müşteri hizmetleri sayesinde birçok işlemi hafta sonu da gerçekleştirebilirsiniz.

HAFTA SONU EFT, HAVALE YAPILIR MI?

Eğer "Hafta sonu EFT yapılır mı" veya "Cumartesi günü havale geçer mi" gibi sorularınız varsa, şu bilgilere dikkat etmelisiniz:

Havale işlemleri (VakıfBank hesapları arasında yapılan para transferleri) 7/24 anında gerçekleşir.

EFT işlemleri (farklı bankalar arası para transferleri) yalnızca hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılır. Buna karşın 100 bin liraya kadar FAST işlemleri anında karşı hesaba geçer.

Hafta sonu EFT yapılırsa, ilk iş günü mesai saatinde işleme alınır.

VAKIFBANK 28 EKİM'DE AÇIK MI

28 Ekim günü bankalar yarım gün hizmet vermektedir. Saat 13.00'e kadar açıktır. 29 Ekim günü ise Vakıfbank kapalıdır. İşlemlerinize internet bankacılığı üzerinden devam edebilirsiniz.

2026 YILINDA DİĞER BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

VakıfBank dışında, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve diğer büyük bankaların da çalışma saatleri benzerdir. Çoğu banka hafta içi 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verirken, hafta sonu şubeler kapalıdır.

Ancak Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bazı özel bankalar, belirli AVM ve havalimanı şubelerinde hafta sonu da hizmet verebilmektedir. Eğer "Hafta sonu açık banka şubeleri var mı?" diye merak ediyorsanız, bankaların resmi internet sitelerinden veya müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz.