VakıfBank, Devler Ligi'nde sezonu açıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezonu iç sahada açıyor. Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 7. kez zirveye çıkmayı hedefleyen sarı-siyahlılar, A Grubu’ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Volero Le Cannet’yi ağırlayacak.

Karşılaşma, VakıfBank Spor Sarayı’nda saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede Yunanistanlı hakem Theodora Kyriopoulou ile İsviçreli Vladimir Simonovic düdük çalacak. İstanbul ekibi, seyircisi önündeki bu açılış maçıyla hem gruba galibiyetle başlamak hem de yoğun sezon takvimi öncesi güçlü bir mesaj vermek istiyor.

HEDEFİ YEDİNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

VakıfBank, bugüne kadar 6 kez Avrupa’nın zirvesine çıktı; bu şampiyonlukların dördünü namağlup tamamladı. Kulüp, 2025-26 sezonunda bu sayıyı 7’ye çıkararak organizasyon tarihine bir kez daha damga vurmayı amaçlıyor.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi’ni Fenerbahçe’ye karşı 3-1’lik final serisiyle kazanarak şampiyon tamamlayan VakıfBank, kadrosunu yaz döneminde önemli transferlerle güçlendirdi. Özellikle dünyanın en dominant pasör çaprazlarından Tijana Boskovic’in 2025 sezonu öncesi takıma katılması, sarı-siyahlıların hem ligde hem Avrupa’da iddiasını yukarı taşıdı.

Başantrenör Giovanni Guidetti sonrası yeniden yapılanan ekipte, milli yıldızlar Zehra Güneş, Cansu Özbay, Ayça Aykaç gibi isimlerin yanı sıra Helena Cazaute ve Chiaka Ogbogu gibi uluslararası tecrübesi yüksek oyuncular yer alıyor.

RAKİP VOLERO LE CANNET FORMDA GELİYOR

2018’de kurulan ve kısa sürede Fransa Kadınlar Ligi’nin kalıcı üst seviye takımlarından biri haline gelen Volero Le Cannet, son yıllarda hem ligde hem Avrupa kupalarında istikrarlı sonuçlar alıyor. Kulüp, daha önce Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayarak adını CEV organizasyonlarında sık sık duyurdu.