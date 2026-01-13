VakıfBank evinde Romanya takımını ağırlayacak

Giriş / Abone Ol
CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında VakıfBank, Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Spor
Kaynak: Spor Servisi
VakıfBank Kulübü

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun dördüncü haftasında yarın Romanya'nın CS Volei Alba ekibini konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Laszlo Adler (Macaristan) ve Risto Strandson (Estonya) hakem ikilisi düdük çalacak.

Geride kalan haftalarda oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-siyahlı ekip, grubunda ilk sırada yer alıyor. Romanya temsilcisi ise 3 yenilgiyle 4. ve son sırada bulunuyor.

VakıfBank, grupta CS Volei Alba ile oynadığı ilk mücadelede rakibini 3-1 yendi.

