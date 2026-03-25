Vakıfbank - Ezcacıbaşı Kupa Voley Final Maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final organizasyonunda gözler artık büyük finale çevrildi. Türk voleybolunun iki güçlü ekibi VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Final öncesinde voleybolseverlerin en çok araştırdığı başlıkların başında ise Vakıfbank - Eczacıbaşı Kupa Voley final maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi soruları geliyor.

Yarı finalde iki takım da güçlü rakiplerini geçerek adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali’nde karşılaştığı Fenerbahçe Medicana’yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen ekip oldu. VakıfBank ise Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup ederek final biletini aldı. Böylece finalde voleybolseverleri yüksek tempolu ve büyük ilgi görecek bir mücadele beklemeye başladı.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI KUPA VOLEY FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Vakıfbank - Eczacıbaşı Kupa Voley final maçı, 25 Mart tarihinde oynanacak. AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final organizasyonunun en kritik mücadelesi olacak bu karşılaşma, kupanın sahibini belirleyecek.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI SAAT KAÇTA?

VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit final maçı, saat 19:00’da başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak bu büyük mücadele, kupanın kaderini belirleyecek tek maç olarak dikkat çekiyor.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank - Eczacıbaşı maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı da belli oldu. Final karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu bilgi, maçı takip etmek isteyen voleybolseverler açısından ayrı bir önem taşıyor. Çünkü TRT Spor canlı ve şifresiz yayın detayı sayesinde final heyecanı geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Özellikle VakıfBank maçı şifresiz mi ve Eczacıbaşı maçı canlı izle şeklindeki aramaların yanıtı bu noktada netleşmiş oluyor.

İKİ TAKIM FİNALE NASIL GELDİ?

Eczacıbaşı Dynavit’in Final Yolu

VakıfBank’ın Final Yolu

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI REKABET GEÇMİŞİ

İki takım arasındaki son maç sonuçları, final öncesinde rekabetin ne kadar çekişmeli olduğunu açık biçimde gösteriyor. Paylaşılan rekabet geçmişi tablosuna göre son 6 maçta iki ekip birbirine karşı önemli galibiyetler aldı.

Lig Sezon Maç Skor SUL 25/26 Vakıfbank - Eczacıbaşı 1-3 SUL 25/26 Eczacıbaşı - Vakıfbank 1-3 SUL 24/25 Vakıfbank - Eczacıbaşı 3-1 SUL 24/25 Eczacıbaşı - Vakıfbank 1-3 CUP 24/25 Eczacıbaşı - Vakıfbank 3-2 SUL 24/25 Eczacıbaşı - Vakıfbank 0-3

Son 6 maçın 4’ünü VakıfBank, 2’sini Eczacıbaşı kazandı. Ayrıca karşılaşmaların çoğunda set dengesinin değişken olması, final öncesinde net bir üstünlükten çok yüksek rekabet düzeyini öne çıkarıyor. Özellikle 25/26 sezonunda iki takımın birbirine karşı birer galibiyet almış olması, finali daha da merak edilir hale getiriyor.

VAKIFBANK - ECZACIBAŞI FİNALİ NEDEN BU KADAR DİKKAT ÇEKİYOR?

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanacak final, yalnızca kupanın sahibini belirleyecek bir maç olmanın ötesinde, iki güçlü takım arasındaki son dönem rekabetinin yeni bir halkası olacak. Son maçlarda iki takımın da birbirine karşı farklı skorlar almış olması, finalde dengelerin her an değişebileceğini düşündürüyor.

Bu nedenle VakıfBank - Eczacıbaşı final maçı, Kupa Voley finali hangi kanalda ve VakıfBank Eczacıbaşı TRT Spor canlı izle gibi aramalar gün boyunca yoğun ilgi görüyor. Canlı ve şifresiz yayın detayı da bu ilgiyi daha da artırıyor.

Vakıfbank - Ezcacıbaşı Kupa Volley Final Maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtı netleşmiş durumda. 2026 AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final kapsamında oynanacak büyük final, 25 Mart tarihinde 19:00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Eczacıbaşı Dynavit’in Fenerbahçe Medicana’yı 3-1, VakıfBank’ın ise Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup ederek finale yükselmesi, bu maçı daha da dikkat çekici hale getiriyor. Üstelik iki takım arasındaki son maç sonuçları da rekabetin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Kısacası Kupa Voley finalinde voleybolseverleri sonucu merakla beklenecek büyük bir mücadele bekliyor.