Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana Sultanlar Ligi Şampiyonluk Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezonun en kritik anı geldi. VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak final serisinin 5. maçı, şampiyonu belirleyecek dev mücadele olarak öne çıkıyor. Büyük heyecana sahne olacak bu karşılaşma öncesinde, maçın günü, saati ve yayın bilgileri voleybolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçı, 19 Nisan Pazar günü saat 19:00’da VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak. Bu kritik karşılaşma, sezonun kaderini belirleyecek son mücadele olacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGİ KANALDA?

VakıfBank - Fenerbahçe Medicana Sultanlar Ligi final maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, bu büyük finali herhangi bir ücret ödemeden takip edebilecek.

FİNAL SERİSİNDE ŞAMPİYON KİM OLACAK?

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak final serisinin 5. maçı, şampiyonu belirleyecek. Bu karşılaşmayı kazanan takım, 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olacak.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Final serisi son maça taşındı

Kazanan takım doğrudan şampiyon olacak

Karşılaşma VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak

Maç TRT Spor Yıldız’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak

İki takımın da sezon boyunca sergilediği performans, bu final maçının ne kadar yüksek tempoda geçeceğinin sinyallerini veriyor. Taraftarlar, sezonun en büyük maçında nefes kesen bir mücadele izlemeye hazırlanıyor.

