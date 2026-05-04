VakıfBank filede tarih yazmaya devam ediyor

İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank, Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek organizasyonda bir kez daha zirveye çıktı. Sarı-siyahlı ekip böylece kulüp tarihindeki yedinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank Başkanı Osman Arslan, iki Türk takımının finalde karşılaşmasının önemli bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

"BÜYÜK BİR DEĞER"

Arslan, elde edilen kupanın yalnızca kulüp adına değil, Türk voleybolunun genel gelişimi açısından da değer taşıdığını ifade etti. Bu sezon üç kupa kazandıklarını hatırlatan Arslan, önümüzdeki dönemde dünya şampiyonluğu hedeflediklerini dile getirdi.

Başantrenör Giovanni Guidetti ise sezon boyunca istikrarlı bir gelişim yakaladıklarını ve kadro yapısının korunmasının başarıda etkili olduğunu söyledi.

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken İtalyan çalıştırıcı, teknik ekip ve oyuncuların ortak emeğinin bu sonuca katkı sağladığını vurguladı.

"ZORLU ANLARDA OYUNA TUTUNDUK"

Takım kaptanı Zehra Güneş, inişli çıkışlı bir sürecin ardından kupaya ulaştıklarını belirterek, özellikle zorlu anlarda oyuna tutunabilmenin belirleyici olduğunu ifade etti.

Bu başarının kariyerinde özel bir yeri olacağını söyleyen Güneş, takım arkadaşlarının mücadele gücüne dikkat çekti.

"KUPALAR KOLAY GELMEDİ"

Tijana Boskovic, sezonu üç kupayla tamamlamanın önemli bir başarı olduğunu dile getirirken, Cansu Özbay ise şampiyonluğun kolay gelmediğini ve kritik anlarda gösterilen performansın belirleyici olduğunu söyledi.

Marina Markova da turnuva sürecinin zorlu geçtiğini ancak adım adım gelişerek sonuca ulaştıklarını ifade etti.

VakıfBank, bu sonuçla Avrupa’daki güçlü konumunu sürdürürken, Türk voleybolu da bir kez daha kulüpler düzeyinde zirvede yer aldı.