VakıfBank, Galatasaray'ı set vermeden devirdi
Voleybol Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Galatasaray sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6)
Maçta 20’li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.
FİNAL YARIN OYNANACAK
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.
Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.
VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Eczacıbaşı eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.