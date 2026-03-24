VakıfBank, Galatasaray'ı set vermeden devirdi

Kupa Volley yarı final maçında VakıfBank, Galatasaray'ı set vermeden yenerek adını finale yazdırdı.

Spor
  • 24.03.2026 17:05
Kaynak: Spor Servisi
AA

Voleybol Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray sayıyla başlayan karşılaşmada VakıfBank, 4 sayılık seri yakalayarak öne geçti: 4-1. Başarılı ataklarıyla üstünlük kuran sarı-siyahlı ekip, çift hanelere ulaşarak farkı 4'e çıkardı. (10-6)

Maçta 20’li sayılara ilk ulaşan takım olan (20-17) maçta VakıfBank, etkili servis ve bloklarla ilk seti 25-19 kazandı.

FİNAL YARIN OYNANACAK

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. İlk 20 sayıda 10-10'luk eşitlik olurken VakıfBank, üst üste 5 sayıyla üstünlüğü ele geçirdi: 15-10. Kalan bölümünde etkili oynayan VakıfBank, seti 25-20 alarak sarı-kırmızılı rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı.

Üçüncü sette rahat oynayan VakıfBank, seti 25-16 maçı da 3-0 alarak yarı finale yükseldi.

VakıfBank finalde, bugün saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Eczacıbaşı eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Final maçı yarın saat 19.00'da oynanacak.

