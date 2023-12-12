VakıfBank'ın ABD'li smaçörü Frantti, yeni takımında başarılara odaklandı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın ABD'li smaçörü Ali Frantti, sarı-siyahlı ekipte mümkün olduğunca maç ve kupa kazanmak istediğini söyledi.

Frantti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye geldiği günden bu yana her şeyin kendi adına çok güzel geçtiğini ifade etti.

Yeni bir ülkede ve yeni bir kulüpte olduğunun altını çizen 27 yaşındaki oyuncu, "Burada bir sürü yeni şey öğrendim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Takımdaki herkes çok profesyonel. Burada öğrendiklerimle kendimi geliştirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Yoğun çalışmayı seven birisi olduğunu aktaran Frantti, "VakıfBank'ta mümkün olduğunca maç ve kupa kazanmak istiyorum. Giovanni Guidetti ile çalışmak harika. Yoğun çalışmayı seviyor. Bu takımdaki diğer isimler de seviyor. Onun takımında kendimi rahat hissediyorum. Onunla saha dışında da iletişim kurmak çok özel. Bundan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.