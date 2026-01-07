VakıfBank, İtalya deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palazzo Wanny'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ

Karşılaşmada Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) ve Jan Krticka (Çekya) hakem ikilisi görev alacak.

Şampiyonlar Ligi'nde namağlup ilerleyişini sürdüren sarı-siyahlılar, geride kalan haftalarda Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0, Romanya ekibi CS Volei Alba Blaj'ı ise 3-1 mağlup etti. Savino Del Bene de gruptaki ilk iki maçını kazandı.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, karşılaşma öncesindeki değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Şu an muhtemelen İtalya’nın ve dünyanın en iyi takımıyla oynayacağız. Kulüpler Dünya Şampiyonası’nı hak ederek kazandılar. Çok iyi oynuyorlar ve çok zorlayıcı bir karşılaşma olacak.”