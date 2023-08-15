Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın iki antrenörüne vize verilmedi

Vakıfbank Kadın Voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, takımla beraber CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan iki yardımcısına vize verilmediğini duyurdu.

Türk vatandaşlarının bir süredir yaşadığı vize sorunu spor branşlarında da kendini gösterdi. Uzun yıllar milli takımı da çalıştıran Vakıfbank Kadın Voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan iki antrenöre vize verilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guidetti, "Kötü haber. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor" dedi.

Bad news. My two assistant coaches that holds Turkish passport, can not be with the team in the CEV EuroVolley 2023 due to the visa problem. This situation greatly damages the brand value of volleyball. — Giovanni Guidetti (@Gio1315) August 15, 2023

Guidetti, problemin 15 gündür çözülemediğini vurgulayarak yetkililere de çağrı yaptı.

2023 Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası; Belçika, Estonya, Almanya ve İtalya’da düzenleniyor. Bugün başlayan turnuva, 23 Ağustos’ta sona erecek.