Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın iki antrenörüne vize verilmedi

Vakıfbank Kadın Voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, takımla beraber CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan iki yardımcısına vize verilmediğini duyurdu.

Güncel
  • 15.08.2023 14:23
  • Giriş: 15.08.2023 14:23
  • Güncelleme: 15.08.2023 14:33
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın iki antrenörüne vize verilmedi

Türk vatandaşlarının bir süredir yaşadığı vize sorunu spor branşlarında da kendini gösterdi. Uzun yıllar milli takımı da çalıştıran Vakıfbank Kadın Voleybol takımı başantrenörü Giovanni Guidetti, CEV EuroVolley turnuvasına gitmek için başvuru yapan iki antrenöre vize verilmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Guidetti, "Kötü haber. Türk pasaportuna sahip iki yardımcı antrenörüm vize sorunu nedeniyle CEV EuroVolley 2023'te takımla birlikte olamayacak. Bu durum voleybolun marka değerine büyük zarar veriyor" dedi.

Guidetti, problemin 15 gündür çözülemediğini vurgulayarak yetkililere de çağrı yaptı.

2023 Avrupa Kadın Voleybol Şampiyonası; Belçika, Estonya, Almanya ve İtalya’da düzenleniyor. Bugün başlayan turnuva, 23 Ağustos’ta sona erecek.

Türkiyenin AB üyeliği süreci: 9 alanda ele alınıyor, vize serbestisi için adım beklenmiyor
Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasında grup aşaması yarın başlıyor
BirGün'e Abone Ol