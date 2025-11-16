VakıfBank kaldığı yerden devam ediyor

VakıfBank, milli ara dönüşünde Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında konuk olduğu Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi. Ligdeki 5. maçından da galibiyetle ayrılan sarı siyahlılarda, Tijana Boskovic 14, Chiaka Ogbogu 12, Derya Cebecioğlu 10 sayı ile çift haneli skor katkısı verdi.

Dengede başlayan karşılaşmada 11-11’den sonra savunmada vites yükselten VakıfBank, 5 blokla oynadığı seti 29 dakikada 25-20 kazanarak öne geçti. Bu bölümde Tijana Boskovic ürettiği 6 sayıyla öne çıktı.

VakıfBank ikinci sette 3-2 geriye düştükten sonra Boskovic’in servis turunda 8-0’lık seriye imza attı: 3-10. Setin sonuna kadar skor üstünlüğünü devam ettiren sarı siyahlılar, bu seti de 25-20 hanesine yazdırarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-19 ile alan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA YÜKSELDİ

VakıfBank, Aydın BŞB karşısında elde ettiği galibiyetle beraber rakibi önündeki galibiyet serisini de sürdürmüş oldu. Sarı siyahlılar, Aydın ile oynadığı üst üste 15. lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı başardı. VakıfBank’ın söz konusu maçlarda rakibine sadece 8 set vermesi dikkat çekti.

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında 20 Kasım Perşembe günü saat 14.00’te Kuzeyboru ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.