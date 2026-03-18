VakıfBank - Milano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla sürüyor. VakıfBank, rövanş mücadelesinde İtalya temsilcisi Numia Vero Volley Milano’yu sahasında ağırlamaya hazırlanıyor. İlk maçta elde edilen kritik galibiyetin ardından gözler şimdi İstanbul’daki karşılaşmaya çevrildi. Peki VakıfBank - Milano maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

VAKIFBANK - MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

VakıfBank - Milano maçı 19 Mart 2026 Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, İstanbul’da bulunan VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.

VAKIFBANK - MİLANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği mücadele TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK AVANTAJLI BAŞLIYOR

VakıfBank, İtalya’da oynanan ilk maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, sarı-siyahlı ekibe rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Ayrıca VakıfBank, İtalyan rakibiyle oynadığı son 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederek rekabette üstünlüğünü de ortaya koydu.

DÖRTLÜ FİNAL İÇİN KRİTİK MAÇ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında turu geçen takım, organizasyonda Dörtlü Final bileti alacak. Bu nedenle VakıfBank - Milano maçı sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Tarih Saat Salon Yayın VakıfBank - Milano 19 Mart 2026 20:00 VakıfBank Spor Sarayı TRT Spor

VakıfBank - Milano maçı, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final yolunda belirleyici olacak kritik bir mücadele olarak dikkat çekiyor. İlk maçta elde edilen avantajla sahaya çıkacak olan VakıfBank, taraftarı önünde turu geçmek ve yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Büyük heyecana sahne olacak bu karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.