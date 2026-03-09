VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’nde Milano deplasmanında

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Numia Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek.

İtalya’nın Milano kentindeki Allianz Cloud Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmada Sırp hakem Dejan Rogic ile İsviçreli Yves Kalin görev yapacak.

İki takım arasındaki çeyrek final eşleşmesinin rövanşı ise 19 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Sarı-siyahlı ekip, taraftarı önünde tur biletini almak için mücadele edecek.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bugüne kadar 6 kez şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, bu sezon kupayı bir kez daha kazanarak 7. zaferini elde etmeyi hedefliyor.

GUIDETTİ: “KENDİMİZE GÜVENİYORUZ”

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, zorlu karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.

Guidetti, “Vero Volley maçı çok zor bir karşılaşma olacak. Dünya ve olimpiyat şampiyonu oyuncuları var; son olimpiyat ve dünya şampiyonasının MVP’sine sahipler ve gerçekten çok iyi bir takım. Paola Egonu’ya karşı oynamak hiç kolay değil. Dünyadaki en iyi orta oyuncu ikililerinden birine sahipler. Bu yüzden bizim için karmaşık bir maç olacak. Kendimize güveniyoruz ve iyi voleybol oynayabileceğimizi biliyoruz ama kolay olmayacağının da farkındayız.” ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Takımın pasör çaprazı Tijana Boskovic ise eşleşmenin iki maç üzerinden oynanacağına dikkat çekerek ilk karşılaşmadan avantajla dönmek istediklerini söyledi. Boskovic şunları söyledi:

“Vero Volley harika bir takım ve tıpkı bizim gibi onlar da finallerde olmayı hak ediyorlar. Ancak elbette kazanabileceğimize inanıyoruz.

Oyunumuzu geliştirmek için son dönemde çok çalıştık ve iyi bir voleybol sergileyeceğimize inanıyorum. İlk maçı Milano’da oynayacağız ve biliyoruz ki kazansak da kaybetsek de bu çok belirleyici olmayacak çünkü ikinci maçı İstanbul’da oynayacağız. Ancak elbette kazanmak ve İstanbul’a avantajla dönmek istiyoruz.”