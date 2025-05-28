VakıfBank, Sırp smaçör Dangubic'i kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 25 yaşındaki Sırp smaçör Katarina Dangubic'i transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon çalışmalarına devam eden VakıfBank, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray Daikin'de forma giyen Dangubic'i kadrosuna kattı.

Sırbistan Milli Takımı ile birer dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli voleybolcu, Sırbistan'da başladığı kariyerinin yanı sıra Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesispor ve Galatasaray Daikin formalarını da giydi.