VakıfBank'ta "kaptan" Zehra Güneş

VakıfBank'ta yeni kaptan milli voleybolcu Zehra Güneş oldu.

VakıfBank Spor Kulübü, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"VakıfBank olarak A takımımızın yeni sezondaki kaptanlık görevini, altyapımızdan yetişerek kulübümüzün değerli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş’in üstleneceğini açıklamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle VakıfBank’ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inandığımız Zehra Güneş’e görevinde başarılar dileriz."