Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan VakıfBank'ta Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollar ayrıldı.

Spor
  • 19.01.2026 12:04
  • Giriş: 19.01.2026 12:04
  • Güncelleme: 19.01.2026 12:08
Kaynak: Spor Servisi
VakıfBank'ta sürpriz ayrılık

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Brezilyalı pasör çaprazı Lorenne Teixeira ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"VakıfBank ailesine bu sezon başında dahil olan Lorenne Teixeira ile yollarımızı ayırıyoruz. Brezilyalı pasör çaprazına emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Öte yandan dün Eczacıbaşı'na 3-1 mağlup olan VakıfBank, bu sezonki ilk mağlubiyetini almıştı.

