VakıfBank yılı lider kapatıyor

VakıfBank, lider olduğu Sultanlar Ligi’nde karşılaştığı Türk Hava Yolları’nı mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan maçı 3-0 kazanan sarı siyahlılar, 13’te 13 ile ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

Maç boyunca 15 blok yapan VakıfBank’ta 15 sayı üreten Tijana Boskovic sahanın en skoreri oldu. Helena Cazaute 14, kaptan Zehra Güneş de 10 sayıyla çift haneli sayılara ulaştı.

BLOKTA DUVAR ÖRDÜLER

İlk sette 2-2’nin ardından 3-0’lık seri bulan VakıfBank, skor üstünlüğünü setin sonuna kadar sürdürdü. Sarı siyahlılar, 7 blokla duvar ördüğü seti 25-16 kazanarak karşılaşmada öne geçti.

İlk sette Tijana Boskovic, 9 sayı üretti. Dengede geçen ikinci sette 6 oyuncusundan direkt katkısı alan VakıfBank, setin son bölümünü daha iyi oynayan taraf oldu.

31 dakika süren seti 25-23 ile hanesine yazdıran VakıfBank, durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-22 alan sarı siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

VakıfBank elde ettiği bu galibiyetle rakibi önündeki kazanma serisini de sürdürmüş oldu. Sarı siyahlılar, Türk Hava Yolları ile oynadığı üst üste 17. Sultanlar Ligi karşılaşmasında da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

24 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sultanlar Ligi’nde ilk yarıyı yenilgisiz şekilde zirvede bitiren VakıfBank, ligdeki yenilmezliğini de sürdürüyor. Bu sezon oynanan 13 maçın tamamını kazanan sarı siyahlılar, şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon da çıktığı son 11 müsabakada kazanan taraf olmuştu.

VakıfBank bir sonraki maçında Vodafone Sultanlar Ligi’nde 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Zeren Spor ile VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.