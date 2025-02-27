VakıfBank, Zehra Güneş ile yola devam edecek

VakıfBank kulübün altyapısında yetişen oyunculardan takım kaptanı Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.

Sözleşmesi yenilenen ve sezonu başında takım kaptanlığına getirilen oyuncu Zehra Güneş, 2011 yılından beri terlettiği sarı-siyahlı formayla uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.