Vakıfbank’ın güvenlik işçileri: Bu TİS’i asla kabul etmiyoruz

Yunus Emre BADIR

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olan geçtiğimiz ay 20 milyar net kar açıklayan Vakıfbank’ın güvelik işçileri Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası’nın geçtiğimiz günlerde imzaladığı toplu iş sözleşmesine (TİS) tepki gösterdi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kamuda taşeron kalmayacak” sözlerine rağmen yıllardır kadroya alınmadan ve özlük hakları verilmeyen işçiler “Sarı sendikamız bir kez daha bizi masada sattı” dedi.

Sendikanın ve işverenlerin baskısı nedeniyle isimlerini vermek istemeyen güvenlik işçilerinden biri “1 Şubat itibarıyla yeni bir toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecine girdik. Sendika 3 Haziran’da sözleşmeyi imzaladı, 13 Haziran gecesi bizimle paylaştılar. Yapılan TİS sonucunda sadece oyalandık. Hiçbir talebimiz karşılanmadı. Ne yazık ki masada hiçbir kazanım elde etmeden, bizlerden hiçbir onay alınmadan, en ufak bir bilgi verilmeden toplu iş sözleşmesi imzaladılar” dedi.

“Diğer kamu bankaları yılbaşında yüzde 30 zam vermişlerdi. Güvenlik-İş yüzde 25’e imza attı. Temizlik, ikram personelleri bizden daha önce TİS imzalayarak şu an bizden daha fazla ücret alıyor. Biz onlardan daha önce sendikalaşmamıza rağmen şu an hiçbir hakkımız verilmedi” diyen işçiler baskılardan dolayı taleplerinin karşılanmadığı TİS’e tepki dahi gösteremediklerini belirtti.

‘DİSK’E GEÇERSİNİZ ATILIRSINIZ’

İşçiler yaşanan durumu şu şekilde özetledi: “Biz bu anlaşmaya tepki gösteremiyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde tepki gösteren kişiler ya işten atıldı ya da evlerinden uzak şubelere sürgün edildi. Şu an sendika temsilcileri arkadaşlarımızı arayıp ‘Sakın DİSK’e geçmeyin atılırsınız’ diye tehdit ediliyorlar. Ağzımızı açtığımız an mobbinge maruz kalıyoruz. İstenmedikleri halde baskıyla yetki aldıkları iddia edilen Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş’in, işçilerin haklarına yönelik çalışmalar yapmadığını aktaran işçi, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen’i destekledik, fakat türlü oyunlarla Güvenlik-İş yetkili oldu. Bugüne kadar hiçbir hakkımız alınamadı diyen işçi “Bizim en büyük talebimiz sarı sendika olan Türk-İş sendikasından istifa edip DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen’e üye olmak ve örgütlü mücadelemizi Güvenlik-Sen’le beraber yürütmek istiyoruz.”

Sendika tarafından oyalandıklarını söyleyen işçiler “Bizlere ‘Yok ileride bir şey daha yapacağız’ diyorlar. Bir de artı şu var 2 yıla imza atılacaktı sözleşmede. 3 yıla imza atarak sadece kendi aidatlarını düşünmüşler. Yani aidat bir yere gitmesin diye. DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen kesin gelecek. Bunun önüne geçmek için de 3 yıllık bir sözleşmeye imza atmışlar. Bizi 3’üncü defa masada bıraktılar. Yapılan sözleşme bizim değil. Biz işverenin değil işçinin yanında olan bir sendika istiyoruz. Biz Vakıfbank güvenlik işçileri olarak sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden destek bekliyoruz. İşimizi kaybetmek değil haklarımızı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.