Vakıfbank’ın güvenlik işçileri tüm yılı zam almadan geçirdi

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin en büyük 2’nci bankası olan Vakıfbank bünyesinde çalışan güvenlik işçileri, 5 yıla yakın süredir özlük haklarını alamıyor. 2018 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın müjde diye duyurduğu “Kamuda taşeron kalmayacak” sözlerine rağmen kamu bankası Vakıfbank’ta çalışan güvenlik işçileri yıllardır düşük ücretlerle kadrosuz çalıştıklarını ve Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş’e örgütlü oldukları halde sendikanın işçilik hakları konusunda etkili mücadele yürütmediğini anlattı.

2022 yılında Vakıfbank’tan özlük haklarını alamayan ve geçim sıkıntısı yaşayan 38 yaşındaki güvenlik görevlisi Bekir Özdemir’in yaşamına son vermesi, işçilerin çalışma koşullarının daha önce de gündeme gelmesini sağlamıştı.

İstanbul’da bir Vakıfbank şubesinde Vakıf Pazarlama ve Vakıfbank ortağı PYS Güvenlik Şirketi bünyesinde çalışan taşeron güvenlik görevlisi işçi, yaşadıkları hak gaspını yıllardır kurumun baskılarından dolayı gündeme getiremediklerinden şikâyet ederek, “Haklarımızı aramak için yetkili bir kimseye gittiğimizde mimleniyoruz. Sayısız işçi bu nedenlerden dolayı işten atıldı. Hâlâ davaları süren arkadaşlarımız var” dedi. Güvenlik görevlilerinin birçok sorunla mücadele ettiğini aktaran işçi, uzun ve yorucu mesai saatleri, görev tanımının dışındaki işler, öğle arası izni verilmemesi ve mobbingle artık başa çıkamadıklarını söyledi.

SENELERDİR KADRO BEKLİYORLAR

Yıllardır kadrolu olmayı beklediklerini söyleyen işçi, “Diğer kamu bankaları güvenlik görevlilerini kendi bünyelerine kattı, kadro verdiler, iyi maaş ve tam özlük haklarıyla. 2019 yılında, kadroya alınmamız öngördü. Sözde bir iştirak şirketi kuruldu ve bizim o şirkette çalışmamız uygun görüldü. O günden beri eskiye göre daha da mağdur olduk, şirkete bir sendika sokuldu: Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş. Bu sendika bir sarı sendika, yani patrondan yana. Pandemi döneminde enflasyon yüzde 200-300 oranında artarken biz toplamda yüzde 25 zam aldık. Geriye dönük haklarımızı alamadık. Hak arayan arkadaşlar işten çıkarıldı” diye konuştu.

İŞYERİNDE SENDİKAL BASKI VAR

İstemedikleri halde baskıyla yetki aldıkları iddia edilen Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş’in, işçilerin haklarına yönelik çalışmalar yapmadığını aktaran işçi, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz DİSK’e bağlı Güvenlik-Sen’i destekledik, fakat türlü oyunlarla Güvenlik-İş yetkili oldu. Bugüne kadar hiçbir hakkımız alınamadı. Sürekli ‘Bu hafta, bu hafta’ diyerek oyalanıyoruz. 2025 yılı için hiçbir zam almadık. Sendikal haklar dâhil aldığım maaş 33 bin TL. Bu parayla İstanbul’da geçinmek mümkün değil. Akşam 6’da işten çıkıp gece 12-1’e kadar ek iş yapanlar var. Ses çıkartırsak fişleniyoruz, isminiz not ediliyor, sonra psikolojik baskı başlıyor. Güvenlik-Sen Başkanı Serdar Aslan çok destek oldu. Güvenlik personelinin talebi nettir: İnsanca yaşam koşulları, adil ücret ve saygı.”

Öte yandan işçilerin sendikaya dair iddialarını sorduğumuz Güvenlik-İş’ten İsmail Ateş, iddialar için “Bunları anlatan işçiler DİSK’e üye kişilerdir. Gerçeklik payı yoktur” savunmasını yaptı.