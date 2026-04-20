VakıfBank’ta şampiyonluk sevinci

Sultanlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nda oyuncular, final serisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-siyahlı ekibin Sırp yıldızı Tijana Boskovic, sezon başından bu yana belirledikleri hedefe ulaştıklarını belirterek, “Bu şampiyonluk için çok çalıştık.

Herkesle gurur duyuyorum çünkü büyük emek verdik. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz, zor bir seri olacağını biliyorduk. Kendi sahamızda kazanmak ayrıca anlamlı. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

BOSKOVIC: SEZON HENÜZ BİTMEDİ

Final serisinin zorlu geçtiğine işaret eden Boskovic, sezonun henüz tamamlanmadığını da hatırlattı. Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’ne odaklanacaklarını belirten yıldız oyuncu, İstanbul’daki organizasyonda taraftar desteğinin önemli olacağını vurguladı.

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu ise şampiyonluğun ardından duygusal bir açıklama yaptı.

Final serisinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadıklarını dile getiren Derya, “Çok mutlu ve gururluyum. Takım olarak zor anların üstesinden geldik. Bu formayla bu sahadaki son maçımdı. Kupayla tamamlamak benim için ayrı bir anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi hedeflerine de değinen milli oyuncu, İstanbul’da düzenlenecek Dörtlü Final’de kupayı kazanmak istediklerini söyledi.