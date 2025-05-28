Vakıfbank’ta sendika tercihi sürgün nedeni

Ebru ÇELİK

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası Vakıfbank’ta çalışan güvenlik işçileri, yaklaşık 5 yıldır özlük haklarını alamadıkları için anayasal sendikal haklarını kullanmak isteyince engellemelerle karşılaşıyor. Vakıf Pazarlama ve PYS Güvenlik Şirketi bünyesinde çalışan işçiler, etkisiz buldukları Türk-İş yerine DİSK'e bağlı Güvenlik-Sen’e üye olmak isteyince mobbing ve tehditler başladı.

SENDİKALILAR SÜRÜLDÜ

Vakıfbank’tan emekli S.Y, DİSK’e üye olduğu için 30 km uzaklıktaki bir şubeye sürgün edildiğini anlattı. S.Y, bu nedenle hamile olan eşi rahatsızlandığında işyeri uzak olduğu için yetişemediğini söyledi, “Eşim 4 aylık hamileydi. Rahatsızlandı. Yanına gidene kadar çocuğumuz ölmüştü.” dedi.

DİSK’e üye olmasının ardından işten atılan güvenlik görevlilerinden Çağrı Doğusoylu’nun mahkemesine katıldığı gerekçesiyle tekrar sürgün edilen S.Y, “Arkadaşım birkaç gün önce davasını kazanarak tazminat aldı. Kendim almış kadar sevindim.” diye konuştu.

Bahsi geçen davada tazminat kazanan Çağrı Doğusoylu, işten baskı ile atıldıktan sonra DİSK’in desteğiyle şirkete dava açtığını ve geçtiğimiz günlerde davasını kazandığını anlattı. Doğusoylu, “İki yıl boyunca Türk-İş’ten bir sonuç alamadık. DİSK’te örgütlenmek istediğimizde mobbingler, sürgünler, işten çıkartmalar başladı. Türk-İş’e bağlı sendikanın temsilcileri çalışanları tek tek arayıp ‘Banka sizi işten atar’ diye tehdit ettiler. İnsanlar korkup üyelikten ayrıldı.” dedi.

Doğusoylu, tehditlerin ardından Türk-İş sendika temsilcileri ile aralarında bu sebeple tartışma yaşandığını anlatarak “Bana savunma yazdırdılar ve ertesi gün kendimi kapının önünde buldum.” diyerek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Vakıfbank’ta güvenlikçilerin durumunu değiştirmek için ilk adım Türk-İş’ten kurtulmak.”

‘TÜRKİYE’Yİ DOLAŞTIRIRIZ’

Vakıfbank’ta sendikal tercihleri nedeniyle mobbing ve baskıya maruz kaldığını, sonunda da işten ayrılmaya zorlandığını anlatan işçi Aydın Efe, 13 yıl çalıştığı işinden, DİSK’e üye olduktan sonra tazminatıyla tehdit edilerek istifaya zorlandı.

Efe, “DİSK’e geçenlere mobbing uyguladılar, görev yerleri değiştirildi, tutanaklar tutuldu. Adeta yıldırma politikası izlendi. Görev yerim Manisa merkezdeyken, 98 kilometre uzaklıktaki Soma Şubesi’ne gönderildi. Manisa merkezde görev alabileceğim başka şubeler vardı. Evimi taşıyacağımı söylediğimde, ‘Taşınma, oradan da seni başka bir yere gönderecekler. Türkiye’yi dolaşacaksın. Gel, anlaşalım, tazminatını al git. Yoksa tazminatsız çıkarana kadar uğraşacağız.’ dediler. İstifa etmek zorunda kaldım.” diye konuştu.

Güvenlik-Sen Genel Başkanı Serdar Aslan da yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

“DİSK kamu kurumlarını istemiyor. Türk-İş’e bağlı sendikanın iktidara yakın olduğu söyleniyor. Çoğunluğu sağlıyorduk. Bakanlık devreye girdi, yetkiyi onlara verdiler. İşten çıkarılan arkadaşların tanıklığını da yaptık. Sadece sendika değişikliği yapmaları bile işten atılmalarına sebep oluyor. 3-4 kişiye tazminat kazandırdık, takip ettiğimiz başka davalar da var. İşverenin, hak arayan işçiye tahammülü yok. Özellikle DİSK’liyseniz doğrudan hedef oluyorsunuz. DİSK olarak baskılara rağmen güvenlik işçilerinin destekçisi olacağız. Mücadelemiz yan yana.”

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SENDİKA İLE ‘AİLE BAĞLARI’ VARMIŞ

Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk’un eşi Başak Durcuk’un kurucusu olduğu Düş Psikoloji adlı şirketin, Vakıfbank şubelerinde güvenlikçilere psikolojik danışmanlık verdiği ortaya çıktı.

Bir işçi, 'psikolojik destek' seanslarının özellikle DİSK’li çalışanlara yoğunlaştığını belirtti. İşçilerden biri, “Psikolojik destekten fazlası olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca Ahmet ve Başak Durcuk’un bu ilişkisi, neden DİSK’e karşı olduklarını gösteriyor.” dedi.