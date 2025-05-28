Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tarihi Belediye Binası’na el koydu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Tarihi Belediye Binası’yla ilgili açıklama yaptı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yaşanan süreçlere ve belediyenin mülkiyetinden çıkarılan taşınmazlara dair bilgiler de paylaşan Bozbey, Tarihi Belediye Binası’yla ilgili tüm Bursa’yı ilgilendiren bir gelişmeyi aktararak, “Kamu hizmeti için belediyemiz tarafından restore edilmiş, satın alınmış ya da yıllar önce belediyeye kazandırılmış birçok yapıya Vakıflar el koydu. Bunlardan en çarpıcısı, Bursa Tarihi Belediye Binası’dır. 1880’lerde yapılan bina, 1928’de belediye adına tescillenmiştir. Vakıflar, bu bina için yıllık 1 milyon 440 bin TL kira istemektedir. Vakıflar Bölge Müdürü’nü arayarak konuştum. 350 bin lira olan kirayı 200 bine düşürdüklerini söyledi ve ‘3 gün içerisinde ödersiniz. Ödemezseniz gider oraya otururum. O binaya taşınırım' dedi. Böyle bir şeyi Bursalıların adına kabul etmem mümkün değil. O bina 3,3 milyon Bursalının binasıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün binası değildir” dedi.

Bozbey, “Mahfel de elimizden alınmıştır. Şehir Kütüphanesi için yıllık 120 bin lira kira istenmektedir. Mahkeme Hamamı, Tahsilat ve Eski Lojman, Hakkı Paşa Konağı, Hüsnü Züber Evi, İncirli Hamamı, Beyazıt Paşa Medresesi, Umur Bey Hamamı, Mudanya Tahir Ağa Hamamı, Hünkar Köşkü civarındaki arsa, Darphane Kültür Merkezi gibi birçok taşınmaz benzer gerekçelerle elimizden alınmıştır. Bu yapılarda vakfa ait herhangi bir mimari ya da tarihi eser bulunmamaktadır ve çoğu tamamen belediye yatırımıyla ihya edilmiştir. Bu taşınmazlar, halkın ortak değeridir. Bu yapılanları asla kabul etmiyoruz. Eserlerin, zeminindeki eski bir kayıt gerekçe gösterilerek elimizden alınması, hem adaletsiz bir uygulamadır hem de kamu hizmetine zarar vermektedir. Hukuki ve idari mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.