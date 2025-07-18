Vakıflar doydu, çocuklar aç: Maarif ve Yunus’a 2,4 milyar TL

Öğrencilere ücretsiz yemek, servis ve yeni okul inşaatları gibi uygulamalar kaynak yetersizliğine takılırken eğitim bütçesi vakıflar için seferber edildi. Eğitim bütçesinden Yunus Emre Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfı’na aktarılan kaynak, 2025 yılının ilk yarısında 2,5 milyar TL’ye yaklaştı.

Eğitimciler ve öğrencilerden esirgenen kaynak, vakıf ve derneklerin kasasını doldurdu. Kuruluş yasasında olmasına karşın yönetiminde Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisine yer verilmeyen Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Vakfı için eğitim bütçesinden aktarılan toplam kaynak, vakıflara sağlanan ayrıcalığı bir kez daha gözler önüne serdi.

MİLYARLAR AKTI

Yunus Emre Vakfı ile Türkiye Maarif Vakfı için Ocak-Haziran 2025 döneminde merkezi bütçeden toplam 2 milyar 464 milyon 421 bin TL kaynak aktarıldı. Toplam 2,4 milyar TL’lik kaynak transferinin 1 milyar 794 milyon TL’sini Maarif Vakfı, 670 milyon 421 bin TL’sini ise Yunus Emre Vakfı için gerçekleştirilen transfer oluşturdu.

YUNUS EMRE’YE REKOR

Usulsüzlük ve toplam 64 milyar TL’lik kamu zararı iddiasıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’na 2025’in ilk yarısında aktarılan 670,4 milyon TL’nin aylara göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

• Ocak: 142,6 milyon TL

• Şubat: 114,1 milyon TL

• Mart: 99,8 milyon TL

• Nisan: 114,1 milyon TL

• Mayıs: 99,8 milyon TL

• Haziran: 99,8 milyon TL

İKİ AYDA 1,8 MİLYAR LİRA

Geniş yetkilerle donatılan Maarif Vakfı'na aktarılan 1,8 milyar TL’lik kaynak, iki ayda gerçekleştirildi. Vakta, mayıs ayında 750 milyon TL, haziran ayında ise 1 milyar 44 milyon TL aktarıldığı belirtildi.

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ESKİ BAŞKANA YAKALAMA

Yunus Emre Vakfı’ndaki usulsüz işlemler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında, Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı’nda yakalandı ve gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ateş hakkında, “'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.