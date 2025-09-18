Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuruları | 2025-2026 VGM Burs başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? VGM bursu ne kadar, kaç TL?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs başvurularına ilişkin duyuru yayımladı. Öğrenciler tarafından “VGM burs başvuru tarihleri belli mi, başvurular nereden yapılacak, burs miktarı ne kadar?” soruları gündemde.
VGM BURSU ORTAÖĞRENİM BAŞVURU TARİHLERİ
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan VGM Ortaöğrenim Bursu başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
VGM BURSU YÜKSEKÖĞRENİM BAŞVURU TARİHLERİ
Ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsayan VGM Yükseköğrenim Bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler belli olduğunda kurum tarafından duyurulacak.
VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2025 yılı itibarıyla burs tutarları şu şekilde belirlendi:
- Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
- Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
- Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
- Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler
- Yabancı uyruklu öğrenciler (özel kontenjan dışında)
- Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri
- Ek süre öğrenim görenler
- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
- Kamu kurumlarından karşılıksız burs alanlar
- Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alanlar
- Önceki eğitim yılında başarısızlık nedeniyle bursu kesilenler
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs başvuruları, belirtilen tarihlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvurular sırasında öğrencilerden kimlik, eğitim bilgileri ve gerekli belgeler talep edilecek.