Vakıflar Kanunu'nda değişiklik teklifi: "Yandaş vakıflara yeni kapılar mı aralanıyor?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edilen Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'yle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. “Millet yararına bir tane hayırlı iş yapmıyorsunuz” diyen Zeymek, yasa teklifiyle belediyelerin mülkiyetindeki kültür varlıklarının yönetiminin merkezi idareye devredilmek istendiğini belirtti.

Zeybek, şunları kaydetti:

"Müze Gazhane, Artİstanbul Feshane, Beşiktaş ve Kadıköy İskele Kütüphaneleri, Yerebatan Sarnıcı, Casa Botter, Moda İskelesi gibi İstanbul’un kalbi haline gelen kültür merkezleri, İstanbullunun elinden alınmak isteniyor. 30 yıl boyunca 'ecdad mirası' dedikleri bu şehirde, tarihi yapıları yıkıntıya terk edenler şimdi; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bu alanları yeniden hayata döndürüp halka açmasından rahatsız. Çünkü o binalar artık beton değil, hayat taşıyor. Çünkü orada rant değil, halk var; sanat var, dayanışma var, umut var.

“İSTANBUL ARTIK BİRİLERİNİN “ARSA DEFTERİ” DEĞİL, HALKIN NEFES ALDIĞI ŞEHİRDİR”

Soru basit: Bu yasa değişikliği gerçekten kamu yararı için mi yapılıyor, yoksa Ekrem başkanımız öncesi gibi bir kez daha yandaş vakıflara yeni kapılar aralamak için mi yapılıyor. Kiralama planları mı yapıyorsunuz. Her alanı talan edip, paraya dönüştürme isteğiniz neden sizin için olmazsa olmaz. Nedir bu halkın çektiği. İstanbul artık birilerinin 'arsa defteri' değil, halkın nefes aldığı şehirdir. Bu şehir, talanla değil dayanışmayla; rantla değil Cumhuriyet değerleriyle büyüyecek. Milletimiz sizden yana değil, bizden yana ve dedi ki: İstanbul bu değerlerle yönetilecek. Hazmedin artık hazmedin."